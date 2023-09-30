东陵福旧组屋 部分将获保留赋新用途　

建屋发展局将保留东陵福部分受选择性整体重建计划影响的旧组屋，赋予它们新生命，用作其他用途。

获保留的是新加坡改良信托局（Singapore Improvement Trust）上世纪60年代建造的旧组屋。建屋局尚未决定会保留多少座，日后将同其他政府机构共同探讨如何运用这些组屋。

建屋局星期六（9月30日）起在联邦地铁站旁的东陵福路第88座组屋，举办“再创我们的家园”（Remaking Our Heartland，简称ROH）展览，向居民介绍建屋局和相关政府机构联手为女皇镇所拟订的翻新计划，其中包括保留部分东陵福组屋的计划。

政府于2014年宣布东陵福路和联邦通道共31座组屋加入选择性整体重建计划（Selective En bloc Redevelopment Scheme，简称SERS），当中有九座是新加坡改良信托局建造的低层住房建筑。

一般上，SERS地段的旧组屋会被拆除，然后重新发展。不过，政府也曾于2019年，决定保留达哥打弯（Dakota Crescent）SERS地段的其中六座由新加坡改良信托局建造的组屋。

在女皇镇住了55年的符春莲（70岁，义工）是其中一名受东陵福SERS影响的居民，她搬到不远外的杜生（Dawson）邻里。得知东陵福旧组屋的生命将获延续，她感到非常高兴。

她希望旧组屋能用于社区活动，以促进社区凝聚力，也希望能保留一些空间作为展览室，展示女皇镇的历史，让年轻居民对这个市镇有更深的了解。

“但更重要的是考虑年轻居民的需求，他们还会在女皇镇住上很多年。当局须同年轻居民对话，然后在满足不同年龄层居民需求之间取得平衡。”

陈振声：温馨具人情味社区还须居民付出打造

女皇镇于上世纪50年代开始发展，是新加坡第一个卫星镇。建屋局根据居民的反馈拟订女皇镇的ROH翻新计划，重点包括增添新设施和绿地、提升市镇连接性、打造亲乐龄的组屋邻里，以及保留女皇镇的文化历史。

也是丹戎巴葛集选区议员的教育部长陈振声为女皇镇ROH展览开幕致辞时，吁请居民联手把女皇镇打造成温馨和有人情味的家园。他指出，政府部门和机构可以完善女皇镇的硬件设施，但温暖社区不能缺少居民的付出。他呼吁居民继续互相关怀和照顾邻居，并多走出家门参与社区活动。