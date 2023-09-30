新加坡心脏基金会将在全岛设血压站

为应对高血压患病率升高问题，新加坡心脏基金会将在全岛各个社区设立血压站，鼓励民众自行检查，密切关注血压和心脏健康情况。

新加坡心脏基金会配合全国心脏周和世界心脏日，星期六（9月30日）在大巴窑举办一年一度的心脏健康普及活动。为了提高人们对心血管疾病的认知，今年的活动重点是呼吁人们重视血压管理以及减少饮食中的钠含量。

卫生部兼律政部高级政务次长拉哈尤玛赞为活动致辞时说，高血压患病率从2010年的近20%增至2022年的37%。即使将人口老龄化的因素考虑在内，这样的上升趋势仍很显著。

她指出，不良的饮食习惯和久坐的生活方式是导致人们容易患心血管疾病的重要因素，尤其是日常食用过多高盐高油的食物。

卫生部兼律政部高级政务次长拉哈尤玛赞（前）出席心脏健康普及活动，并参加辨别低钠食物的科普游戏。（李冠卫摄）

在心脏健康普及活动现场，居民可以免费测量身高、体重和血压；国家心脏中心和各大食品制造商也设展位，为大家科普心脏健康贴士，并推荐低钠低脂肪的食品。

我国近三分之一的死亡与心脏病或中风有关

据统计，本地每天有23人因心血管疾病去世，占去年总死亡人数的31.4%。这意味着，本地近三分之一的死亡与心脏病或中风有关。因此，有必要鼓励人们留意血压和心脏健康状况。

心脏基金会已经在今年5月与碧山东—新民选区联合推出10个血压站，分别在碧山民众俱乐部、碧山健康中心、碧山1至8区组屋底层等地点。

心脏基金会未来准备在东部、北部、南部和西部的民众俱乐部陆续设立更多血压站，同时与学校和企业合作，在校园里和工作场所中配备血压站。

血压站虽是“自助式”的，但会确保测量仪器卫生，让居民安心使用。基金会提醒民众，一旦在血压站测量后发现血压异常，应立即咨询专业医疗人员，以接受更准确的诊断与治疗。

为鼓励民众用更健康食材 将办活动以低钠盐做出可口食物

此外，为了鼓励民众采用更健康的食材，基金会还计划举办健康烹饪比赛，或邀请名厨进行烹调示范，如何以低钠盐做出同样可口的食物。

新加坡心脏基金会董事会主席陈淮沁教授受访时说：“每减少摄入一克盐，心梗发病率就可减少4%，中风率可减6%。”

他指出，吃太咸的影响可分为短期和长期。在短期内，身体或许可排除多余的钠，但如果长年累月地摄取过量的钠，对健康必然是不利的。

研究：高血压患者对咸味感知较弱

心脏基金会联合南洋理工学院就人对盐味的敏感度所进行的研究发现，同没有高血压的人相比，患高血压的老年人对盐味的敏感度较低。此外，超重者对咸味也较为不敏感，因此更有可能在不知不觉中食用过量含盐的食物。

关于低钠盐和普通盐在味道上有什么不同，陈淮沁说：“其实，大部分钾盐的味道和普通盐的区别不大，普通人一般不怎么尝得出来。”

他提醒，年长者、糖尿病患者和肾病患者都属于盐敏感者，他们摄入盐分时，血压反应会更迅速且剧烈，因此减少对钠的摄入非常重要。