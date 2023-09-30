从头穿裤 创意发明获陈嘉庚青少年发明奖

从头穿起，为老年人提供更便捷的穿裤方式，无需弯腰或抬腿，减少了年长者摔倒的风险。这个发明不仅有益于年长者，还减轻了护理人员和照顾者的负担。

这款名为Freeway Pants的裤子，是莱佛士女子中学的杨佩文（15岁）和吴佳恩（15岁）为配合学校课程而设计的作品，获得陈嘉庚青少年发明奖中学组的优异奖。

两人都曾听过祖父母投诉穿裤不方便，贴心的两人花了几个月时间构思20多种不同的穿裤方法，最后设计出这个从头穿裤的方法。

两人接受《联合早报》访问时说，亲手裁剪缝制裤子是一大挑战，幸亏两人家里有缝纫机，因此在听取老师的建议后，还能在家改良裤子。例如，两人原本想用黏贴的方式取代拉链，但最后担心容易脱落而用回拉链。

陈嘉庚青少年发明奖今年共收到441件作品，其中44件获得奖项。

参赛作品连年增加 释放学生创新潜力

陈嘉庚基金主席陈汉栋受访时说，发明奖四年来收到参赛作品一直有所增加，与2020年相比，今年的报名作品增加了一倍以上，也比2022年多出128个，令人鼓舞。“这体现了更多人知道青少年发明奖这个平台能让他们展示作品，更多的学校也鼓励学生参与，从中释放学生们的创造力和创新潜力。”

代交通部长兼财政部高级政务部长徐芳达星期六（9月30日）出席颁奖典礼，他致辞时鼓励年轻发明家不要害怕失败，因为创造发明不一定一次就会成功，不放弃，不断改进，才是最重要的。

他也提到疫情期间，国防科技研究院和新加坡科技研究局就联手研发出新加坡第一款采用直接聚合酶链式反应（Direct-PCR）技术的冠病检测盒，借此鼓励在场的得奖者继续发明改善社会的产品，一起打造更美好的未来。

小学生发明灯光感应扶手 确保年长者不因光线不足摔倒

获得小学组优异奖的是南洋小学的苏诺恩（11岁），他发明的Eldearly是一款避免家中年长者跌倒的扶手，在扶手上安装的灯光感应器，能确保年长者夜晚睡醒上厕所时，不会因为光线不足而摔倒。

苏诺恩从小与爷爷奶奶一起住，了解年长者的需求。他说未来还要让扶手的灯光随着年长者上厕所的时间改变颜色，让照顾者了解到年长者是否受困在厕所内。

南华小学的许耀嘉（12岁）和黄奕暟（12岁）发明的The SolaRain，则获得小学组表彰奖，这是一个环保的蓄水箱，利用倒挂的雨伞来收集雨水和太阳能，既能收集水源也能节省能源。