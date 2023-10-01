民防：车祸求助电话疫后回升

过去五年，新加坡民防部队年均接获291通公路交通意外求助电话，涉及人员受困的求助电话则每年平均接获62通。这类求助电话在冠病疫情限制措施放宽后，呈回弹趋势。

民防部队提供给《联合早报》的最新数据显示，公路交通意外求助电话从2018年的303通，逐年减少至2020年的227通。疫情趋缓后，车流和人员往来频繁，这类求助电话自2021年开始回升，达290通，2022年攀升至339通。今年首七个月已有215通。

一些严重车祸导致驾驶员或乘客受困车中无法动弹，消防员须动用专业器具强行移开障碍物救人。数据显示，这类求助电话也在疫情后开始回升。

涉及人员受困的求助电话从2018年的70通，减至2020年的新低47通后，在2021年回升至70通，2022年进一步增加到73通。

今年首七个月，民防部队共接获38通涉及人员受困的求助电话。

早报制图

邀媒体到榜鹅消防局 了解消防员训练日常

民防部队星期一（9月25日）邀请媒体到榜鹅消防局了解消防员的训练日常。民防部队发言人说，在涉及人员受困的救援行动时，消防员将根据车祸现场环境、涉及车辆的数量、碰撞程度和受困人员的情况，判断应采取哪些救援策略，必要时会动用专业器具进行破拆行动。

按照一般的演练情景，民防部队接获紧急求助电话后，将派遣车辆赶抵现场。现场指挥官进行初步评估，如车祸、公路和交通情况，制订优先执行任务的次序。接着，指挥官会向属下讲解救援计划，同时迅速调配资源。

事故现场可能会出现燃料泄露、玻璃碎片，以及尚未静止或起火的车辆。进行任何救援计划前，必须排除这些外在隐患，接着才可查看受困人员的车子情况。

若车祸导致车子损毁严重而有滑动的可能，或停在不平坦及松软的地面，消防员会使用卡榫或三角楔提供额外支撑防滑，以免在救援时车辆移动，令救援行动受阻，加重伤员的伤势。

准备就绪后，消防员将动用液压切割器，强行扒开车门、车顶或铰链，切割器的切割力可达11万磅（约5万公斤）；液压撑离器则用于撑高、拉展、挤压或剥离车子结构，可撑离53公分至76公分的距离。

发言人说，从车中救人时，民防医护人员也会从旁待命，随时提供必要的护理和治疗。例如，使用毯子遮盖车辆残骸的尖锐处，以防止划破伤者。伤者获救后，将由救护车送往最靠近的医院就医，分秒必争。

人员获救后尽快清除现场 恢复交通畅通

在人员获救后，车祸现场的善后工作随即展开，包括清除路面上的汽车残骸，把残骸放置回涉事车辆内，将车拖走。消防员也会使用生物溶液清洗燃油泄露的路面。

发言人说，现场指挥官在协调和执行救援行动中发挥着关键的作用，除了有监督的责任外，还需要与行动中心保持联系，更新事件的最新进展。“为了确保工作安全，消防员在行动中，都会穿戴个人防护装备，如发光背心、防护裤、头盔、手套和面罩。”