为买烤鸭被诱下载恶意软件 阿叔痛失7万元

七旬阿叔网上买北京烤鸭，岂料坠入圈套，被不法之徒诱使下载恶意软件，损失7万元，感叹自己平时精明，却糊涂一时。

受害者卢先生（74岁）受访时说，他于8月26日（星期六）在脸书上发现一家“小小鸭子”的北京烤鸭广告，一整只重1.5公斤的北京烤鸭只需23元8角，多付5元运费就能享有送餐服务。“我和家人有聚餐，想到孙子喜欢吃，就通过WhatsApp联系对方。”

他说，对方通过语音让他下载一款名为Grab & Go的第三方应用完成交易，也让他通过PayNow付5元运费。

“印象中，应用程序中还可以看到图片，供顾客选择餐点。”

卢先生一度起疑，甚至质问对方是否是骗局。岂料，对方坚称不是骗局，还说：“这点小钱没人会骗。”

卢先生和对方交谈期间，他的手机屏幕忽然变黑，甚至不断重启。“我不断尝试关机，但都没有用，对方称是技术问题，会帮我解决。”

卢先生说，他曾要求取消交易，对方却让他等“取消”按键出现，但迟迟没有等到。

当时，卢先生的妻子眼见情况不妥，立刻联系女婿和儿子，女婿随后帮他联络银行冻结户头，并在凌晨时分报警。“为了安全起见，我其他的银行户头也冻结，甚至冻结Singpass户头，怕公积金也被盗走。”

事后，银行才告知说，原本转账限额3000元，已被不法之徒调高，约5万9000元从星展银行（DBS）的现有户头和储蓄银行（POSB）储蓄户头被提走，信用卡也被盗刷1万1000元，总损失额超过7万元。

“这是我10多年来的积蓄，是我辛苦赚来的养老金，当时非常气自己。以前我是做生意的，见过世道，没想到还是中计。”

警方受询时证实接获通报。

完整报道，请翻阅2023年10月1日的《新明日报》。