数码情报兵 不上前线也能战斗

洪翊轩（21岁）中士刚入伍时，以为自己会像其他非作战体格（PES Fit）的全职国民服役人员那样，负责文书工作，平淡地度过两年服役时光。

不过，当他完成四周的基本军训后，却被分配到新加坡武装部队去年底成军的第四军种——国防数码防卫与情报军部队（Digital and Intelligence Service，简称数码与情报部队），令他惊讶不已。他身上的军服，也由绿色变成了灰色。

洪翊轩坦言，接到单位分配结果前，他根本不知道这第四军种的存在。但他说，完成相关训练后，发现数码与情报部队其实“还蛮有意思”的。

洪翊轩也是国防科技局颁发的理工学院奖学金及优异奖学金（Merit Scholarship）得主。他解释，之前是在新加坡理工学院学习的机器学习（Machine Learning）知识，原本主要是在自然语言处理（natural language processing）方面，加入数码与情报部队后，则对电脑视觉（computer vision）领域有了更深的认识。

今年9月，洪翊轩成为了首名由数码与情报部队派到美国参加“铸刀”（Forging Sabre）演习的全职国民服役人员。洪翊轩说，他在过程中学习如何在时间压力下完成任务，也汲取了如何优化工作流程、提升终端用户（end user）体验等方面的经验。他也说，同袍们相处融洽，还一起去爬山。

洪翊轩说：“我从未想过我的全职国民服役生涯对于我的职业选项会如此相关，体验到武装部队的这一面，也让我大开眼界。”