比达达利两路口车祸频传 陆交局将安装三色右转箭头

比达达利组屋新区有车祸黑区，居民入住新区不久，就发现其中两个十字路口三不五时发生车祸。居民称该路口车速偏快，驾车人士又得自行判断进行右转，造成混淆，他们促请当局尽快采取措施，确保居民安全。

根据《联合早报》读者的反馈，两个车祸黑区，分别是碧黛丽园通道与阿裕尼路上段的路口，以及阿裕尼路上段和实龙岗路上段路口，这两处的交通安全，因9月14日的一起致命车祸的发生再次受到关注，居民为此感到担心不已。

记者实地观察后发现，安全问题较为严重的是碧黛丽园通道与阿裕尼路的交界处，该路口因为没有安装三色右转箭头交通灯，驾车人士右转前必须自行判断，他们可以在确认对面没车时右转、或在绿色右转箭头亮起时右转，但只要稍不留神，随时可能撞上看到绿人后在他们右边越过马路的行人。

由于路口旁边就是新商场，每逢周末和假日，在该路口过马路的行人特别多，他们的安全无形中也受到了威胁。

居民说，比达达利区是新区，以年轻家庭为主，当中有不少幼龄儿童，附近有不少学校，进出附近工地的大型车辆又相当多，容易出现盲点，交通情况更引关注。

这一带路口多交通较复杂 道路规划有待改进

有两个孩子的王凯乐（35岁，供应链业经理）说，这一带路口多，交通较为复杂，学校、小孩以及老人也多，道路的规划有待改进。“这一区今年还建了新的商场，吸引了一定的车流量。有时我过马路都会怕，小孩子就更不用说了。”

根据居民反馈，他们早前已向波东巴西区议员司徒宇斌反应关于事故高发和车速过快的问题，当局也曾在这一带展开执法行动，并表示会持续观察看是否有必要安装三色右转箭头交通灯。

抱着孩子过马路的刘思恩（30岁，家庭主妇）受访时说，组屋居民的聊群经常有关于这两个路口的讨论，最近就有居民称有一名小男孩过马路时险些被撞。“如果可以增设天桥或地下通道，安装三色右转箭头交通灯，情况会好很多。”

刚搬到比达达利的潘冠霖（32岁，销售）说，他搬来不久已经能够感受到新环境在交通上的不同。“我以前住成熟组屋区宏茂桥，搬来这里可以明显感觉到交通更复杂，我目前还在适应当中。”

波东巴西区议员司徒宇斌回应《联合早报》时说已了解此事。“观察和审查交通状况，并采取措施降低交通风险是我们持续的工作，我们也一直与陆路交通管理局密切合作。我相信陆交局将仔细检查这两个路口，并在必要时采取必要措施增强道路使用者安全。”

陆交局回复《联合早报》问询时则说，当局不久后将在碧黛丽园通道与阿裕尼路上段的路口安装三色右转箭头交通灯，阿裕尼路上段和实龙岗路上段路口也已在2017年安装了三色右转箭头交通灯。

陆交局会密切留意该区居民的反馈，将继续密切监测交通状况，必要时再采取额外措施，确保居民的安全。