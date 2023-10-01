网遇熟男以为“天掉馅饼” 女工程师险坠骗局

以为天上掉馅饼，女工程师误打误撞与素未谋面的“熟男”聊出感情，还被诱导投资虚拟货币，所幸她在网上看到相同的诈骗套路，在关键时刻如梦初醒，才避免蒙受损失。

工程师珍妮（化名，28岁）告诉《联合早报》，一名自称是“陈敬尧”的男子，于8月底通过社交应用WhatsApp找上她，对方声称自己经宠物公司介绍，要他提供喂猫服务。珍妮否认找人帮忙喂猫，但双方却因此开始聊起来。

珍妮说：“我本来就喜欢猫，对方也一样，我们聊得很投缘，后来就互传猫咪的照片，还相约找一天出来见面。”

珍妮形容，38岁的陈敬尧自称祖籍中国，花了17年才成为新加坡公民，目前在一家房地产营销策划公司工作，经常到泰国和香港出差。

当时珍妮因为工作繁重，每日加班赶进度，因此身心疲累，陈敬尧的出现给了她莫大的鼓励和宽慰。“他不断用甜言蜜语软磨硬泡，认识几天就用上昵称。我算是一个理智的人，虽然没有百分百相信，但也不排除发展下去的可能性。”

女方被引导下载正规手机应用 发现问题出在链接上

双方聊得情投意合间，陈敬尧就借机介绍赚钱机会，之后不厌其烦教导珍妮如何买卖虚拟货币，一起赚钱。出于好奇心又拗不过对方的盛情，珍妮先后下载了币安（Binance）和Trust加密钱包，最终把货币转入对方发来的链接。

珍妮说：“我投了价值500新元的USDT货币，也就是在这时，我在网上看到类似骗局的新闻和信息，不由得细思极恐。后来发现他发来的链接是专属链接，两个手机应用都是正规的，问题就出在链接上，这些钱相信最终都会落入他的口袋。”

由于没有十足把握，珍妮决定不动声色，先把USDT货币兑换出来，并于9月7日到邻里警局报警。陈敬尧被珍妮冷漠对待几天后开始着急，频打感情牌，面对珍妮质问是否有意诈骗，他接连否认，两人最终不欢而散。

新加坡警察部队证实，已接获相关报案。

骗子冒用台湾网红照片

珍妮说，她事后通过谷歌图片搜索功能，发现对方盗用了台湾网红的照片。这名网红去年4月已发出声明澄清有不法之徒冒充他，不少网民也留言称自己在交友应用、TikTok和脸书遇到骗子。

她感叹地说：“这段暧昧来得快去得也快，幸好我没被骗。遇到他时，好像是老天爷把馅饼塞进我嘴里，但经过这次教训，以后有天降的‘馅饼’最好吐出来。”

根据警方日前公布的2023年上半年诈骗和网络犯罪数据，网络爱情诈骗是十大常见骗案之一。今年1月至6月间共发生446起爱情骗案，与去年同期的443起相近，但受骗金额却增至2590万元，同比增加近28%。