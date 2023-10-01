研究：喝咖啡有助降低患帕金森症风险

喝茶和咖啡可帮助在遗传上更容易患帕金森症的亚洲人降低患病风险。研究显示，每天饮用四杯西式咖啡或两杯本地咖啡，可大幅降低患病风险。

国立脑神经医学院日前发表研究结果说，定期饮用含咖啡因的茶或咖啡的亚洲人，即使带有与帕金森症相关的基因变异，与不喝咖啡因饮料但带有基因变异的人相比，患病风险降低至八分之一到四分之一，甚至比不带帕金森症基因变异，且不喝咖啡因饮料的人，患病风险还低。

报告的首席研究员国立脑神经医学院副院长（学术事务）陈永庆教授说，咖啡因被广泛认为对帕金森症和其他神经退行性疾病具有潜在的保护作用，这项研究证明，它可以大幅降低患帕金森症的风险，并为遗传性帕金森症风险较高且目前无症状的亚洲人，提供降低患病风险的机会。

陈永庆教授在第10届新加坡国际帕金森症和运动障碍症研讨会上公布研究结果。咖啡因被认为可以减少大脑神经元的炎症，有助于降低细胞死亡，但目前尚不清楚咖啡因与亚洲帕金森病基因变异之间的相互作用。

亚洲人患帕金森风险更高

共4488人参与这项研究。研究显示，那些具有亚洲特定基因变异的人，患帕金森病的风险增加1.5到两倍。有两种已知的亚洲基因变异，最常出现在东亚人身上，而多达10%的新加坡人口带有其中一种基因变异。

研究中，喝咖啡因饮料的人每天摄入的平均咖啡因量约为450毫克，相当于四到五杯西式现煮咖啡，或两杯本地咖啡（kopi）。结果显示，咖啡因的保护作用，会随着咖啡因含量提高而增强，但那些每天摄入少于200毫克咖啡因的人，仍能降低患病风险。

一般认为，每天摄入400毫克的咖啡因，对大多数健康成年人来说是安全的。

帕金森病是全球增长最快的神经退化疾病，新加坡有超过8000人患有帕金森症。国立脑神经医学院最近的一项报告显示，本地年长人口中有26%已出现轻度帕金森症状。

陈永庆教授说，这项研究对于预防帕金森症具有重要意义，尤其是像新加坡这样普遍带有基因变异的亚洲国家。

“在大多数亚洲社会中，茶和咖啡随处可得。人们可以在社交场合中，以一种简单、愉悦的方式，摄取适量咖啡因，降低患帕金森的风险。”