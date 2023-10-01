尚达曼：要真正提升低薪雇员待遇 须改变文化尊重每个人

全国职工总会调查400名低薪雇员，只有半数对所从事的工作感到自豪，四分之一也感到自己没有受到尊重。尚达曼总统说，要真正提升低薪雇员的待遇，就必须改变文化，不论工作者教育背景，尊重每个人在工作岗位上的付出和技能。

尚达曼星期天（10月1日）在脸书发文说，调查结果不令人意外。“我们都应反思这一点，并立志使新加坡成为一个珍视每个人的地方，不论他们是谁和从事什么工作。这包括我们所有人依赖的、从事体力工作的人，如清洁工、送餐骑士、餐饮从业员等。”

尚达曼说，许多低薪雇员的工资，过去五年已显著提高，接下来五年将通过渐进式薪金模式进一步上调。渐进式薪金模式覆盖绝大多数的低收入人员。

但他指出，工资调整要能持续，文化就必须有所改变。“不论雇员的教育背景，我们要尊重每个工作岗位的付出和技能。我们也要尊重我们的年长雇员，他们大多数半辈子都干体力活。”

调查：55%低薪雇员有意参加培训

职总星期五（9月29日）发布一份报告，总结“同心同行共创未来”对话会，并在报告中公布上述调查结果。

调查也发现，受访低薪雇员中，只有四分之一在过去12个月参加了某种形式的培训。不参加培训的主因是没时间、财务状况不允许和感觉自己年纪太大。

尽管如此，超过一半（55%）的低薪雇员说自己有参加某种形式培训的意愿。这显示他们提升技能的意愿与实际执行能力之间存在差距。

职总在报告中将雇员分为五个群体，即弱势雇员、年长雇员、承担看护责任的雇员、职业中期雇员和年轻雇员，并具针对性地提出10项建议。

对于弱势雇员，职总提出，从事必要服务者应获得认可、尊重和奖励。这包括继续把渐进式薪金模式扩大到更多低收入群体，如机器操作员、医疗与社会服务岗位，以及物流人员。职总也同人力部合作，制定计划来改善水电工等从事技能行业者的薪金和就业前景。

尚达曼赞扬报告针对如何为每个年龄的低薪雇员提升待遇，提出了“扎实且实际的建议”。例如，报告建议推出灵活工作安排，有助在家承担看护责任者继续全职工作。这对低薪雇员而言仍不常见。

他也期待不久后出炉的“新加坡携手前进运动”建议，能正视一系列与我国未来息息相关的课题。