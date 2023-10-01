业者提26个“蓝天”构想 要让工业区能划船游憩

打破刻板印象，本地工业区日后或打造成绿意盎然的创新与生活园区，人们甚至能在水道划船通勤和玩乐。

裕廊集团早前征集建议，探讨为义顺和加冷—哥南亚逸（Kallang-Kolam Ayer）工业区注入新活力。

这两个工业区的总面积是223公顷，相当于270多个足球场般大小。义顺工业区以制造业如半导体、生物科学和电器业为主，加冷—哥南亚逸则涵盖制造生活用品与电器，以及仓储用途。

两区区内的发展密度低，且多数建筑只有单一用途。由于新加坡的土地供应有限，裕廊集团城市规划与建筑设计署署长陈晓灵说，有必要持续探讨如何善用工业地区。

业者共提出26个“蓝天”企划案，在不受实际限制的前提下大胆设想工业区未来的潜在发展。

建筑顾问公司提议 在义顺工业区打造绿色和蓝色网络

其中，建筑顾问公司ARUP提出在义顺工业区打造绿色和蓝色网络，通过绿植和水道加强与周围住宅区的生态环境。公司建议穿梭于工业区内的双溪新邦基里河道（Sungei Simpang Kiri）岸边建设步行和骑行走道，供人们休闲娱乐。

本地建筑事务所WOHA也设想，把加冷—哥南亚逸工业区周围的加冷河和佩尔顿水道（Pelton Canal）等打造成交通网络，人们以皮艇或科技感十足的水上船舱为代步工具通勤。

有业者也建议把工业区内的建筑重新利用，在节省资源和保留历史的同时，打造更多生活空间。比如，义顺工业区内面向双溪新邦基里河道的一排工厂可改装成混合项目，集合工业、零售和住宅用途。位于加冷的一排工厂也可改装成共享工作和生活空间。

工业区的发展离不开工业的创新，国际事务所宝麦蓝（Broadway Malyan）提议，打造高科技园区，让人类和机器人等科技紧密合作，大大提高生产力。另外，工厂空间也可更加开放流动，让公众有机会观察和参与工业制作过程，甚至订制自己的设计和产品。

在众多新颖的提议中，宝麦蓝和ARUP分别在加冷—哥南亚逸和义顺工业区获选。陈晓灵说，这些企划案仅是概念，具体计划有待有关机构评估。

配合本地一年一度的建筑节，公众即日起到10月20日可在市建局中心参观企划案，并提出反馈。