家庭医生团体：评估健康SG计划应考虑病患感受

家庭医生团体建议卫生部通过主观指标，包括病患体验和自述结果来判断健康SG计划成果。

由新加坡专科医学院家庭医生组织（Chapter of Family Medicine Physicians）和区域医疗系统组织成立的健康SG结果工作组（Healthier SG Outcome Workgroup ，简称HSGOW），星期六（9月30日）在家庭医生组织主办的研讨会上，提出衡量健康SG计划成果和关键绩效指标的建议。

工作组比较了健康SG计划目标和关键绩效指标后发现，卫生部评估指标可分成五大类，分别是预防原始和基础疾病、疾病发病率、控制疾病与并发症、健康结果和生活质量，以及服务使用率。虽然这些指标涵盖计划多方面的客观成绩，但忽略参与者的主观看法。

新加坡保健集团综合诊疗所高级顾问医生黄泽镇教授说，分析了健康SG计划的几个环节，包括向家庭医生报名、讨论和制定保健护理计划，以及参与社区活动进行自我护理后，工作组发现当局在评估健康SG计划时应衡量居民医疗体验、是否获赋权、会否积极自我护理和病患自述结果等主观因素。

其中，病患会否继续看同一位医生，取决于医疗体验，要赋权于参与者，才能让他们积极自我护理。如果参与者不进行自我护理，要达到健康SG计划设下的目标就十分困难。

医生还认为，相较于整体结果，参与者的自述结果对基础医疗医生来说更有意义，因此是健康SG计划应该衡量的指标。

担任健康SG结果工作组主席的专科医学院理事陈文耀副教授说：“工作组可以扮演智库的角色，帮助卫生部检讨质量标准，确保计划不只衡量疾病或并发症，而是可以真正衡量居民的健康结果。”

工作组年底推出立场文件 为健康SG出谋划策

工作组预计今年年底推出针对健康SG计划的立场文件，之后也将积极同卫生部和家庭医生合作，让卫生部参考相关内容。一旦达成新共识，工作组会通过家庭医生向病患传达立场。

陈文耀说：“我们希望对于健康SG计划的建议会是一个持续的过程，由于专科医学院有其他专科分会，我们希望与不同专科分会合作，根据不同专科如何透过健康SG计划帮助不同的群体提出建议。”

他举例，儿科可以提议如何尽早帮助孩童预防疾病，或是妇科可向母亲灌输从小培养孩子健康习惯的知识。

专科医学院也在研讨会上推出两项肺癌检测和办公室肺活量测定（office spirometry）的指导原则，让更多家庭医生可在健康SG计划下，参与肺病检测。办公室肺活量测定是最常见的肺功能测试之一，可用于识别呼吸道症状、哮喘和慢性阻塞性肺病患者。肺癌检测指导原则统一转介和通报的标准。