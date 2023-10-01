疫后首个中国十一黄金周 本地景点商铺迎客潮

今年是中国全面解除防疫措施后首个十一黄金周，到访新加坡的中国自由行旅客增多，不仅带动本地景点观光，还刺激了买气。不过，强劲的新元推高旅费，以致团客人数尚未回升。

团客数量比疫前少八成

欧美假期旅行社入境部经理秦美芬说，与疫情前相比，今年十一黄金周的团客数量减少了80%，团队多数少于20人。主要原因包括中国民众受负面新闻影响，害怕在泰国或缅甸转机到新加坡时，遭缅甸诈骗园区拐骗。另一方面则是因为，新加坡货币兑换率和酒店价格上涨，导致旅游团费用提高。

曾兄弟旅行社市场通讯执行员陈诗恩说，由于中国今年开始重新开放边境，今年的整体需求明显高于去年。然而，曾兄弟旅行社的中国入境旅游客户，主要专注于中国学校或组织的游学团，相比暑假期间，今年中国国庆黄金周期间的游学团数量较少。

美秀旅游有限公司创办人许美秀也说，今年中国十一黄金周期间接待的中国团客数量非常少，只有一些散客，主要是因为中国飞往新加坡的机票价格太高，导致原本计划前来的游客改变主意。

另据网上旅游公司Expedia提供的数据，中国国庆黄金周期间（10月1日至10月7日），从北京、上海和广州飞往新加坡的航班搜索量比普通时期（9月17日至9月23日）分别增加了40%、10%和35%。

樟宜机场集团9月17日发布的新中客运数据显示，今年8月，往返新中的客运量恢复到冠病疫情前的76%。疫情前，共有16家航空公司提供往返中国37个城市的航班。如今，与我国恢复通航的中国城市只有25个，提供航班服务的航空公司则有12家。

滨海湾商家：黄金周客流量显著增加 中国客居多

《联合早报》记者星期天（10月1日）走访滨海湾金沙购物中心和滨海湾花园，追踪十一黄金周期间到访新加坡的中国旅客。滨海湾金沙购物中心的商家反映，黄金周期间的客流量显著增加，进而带动销售额提升。

滨海湾金沙购物中心TWG Tea工作人员丹尼尔（28岁）说，店里的顾客大多来自中国、日本和韩国，其中以中国游客为主，占比达六成。他留意到，中国游客自中秋节开始增多。

这两天到访购物中心内佳宁药房（Guardian）的中国旅客则增加三至四成，销售额比平时增加了三至四成。

滨海湾金沙购物中心的食阁员工张海平（40岁）观察到，中国游客数量在这两天大概增加了一倍，尤其受欢迎的是本地华人餐。

中国旅客：新加坡适合亲子游 但物价高

来自广东深圳的宫晓晨（35岁）一家四口到滨海湾金沙艺术科学博物馆游玩。他受访时说，来新加坡的机票和签证都比较容易办理，这里治安良好，适合带小孩出游。

中国游客李慧（39岁）在疫情之后第一次出国旅游，她与丈夫和孩子一起到滨海湾花园打卡时接受访问说，新加坡很小，交通方便，适合亲子游，但她认为物价太高了。