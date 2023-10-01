税务局捐款应用服务 方便公益机构提交可扣税捐款资料

新加坡国内税务局推出捐款应用软件接口服务，方便公益机构以更简易的方式，直接向当局提交可扣税捐款的资料。明年1月1日起，所有公益机构只可以通过使用采纳这项服务的软件，将捐款记录提交给税务局。

这个捐款应用软件接口（Donation Submission Application Programming Interface，简称DON-API）服务是税务局为推动数码转型，推出的数码方案之一。

目前，捐款给获批准的公益机构，可获得相当于捐款数额2.5倍的税务扣除。这些机构须记录一年内所获得的每一笔可扣税捐款资料，并最迟在下一年1月31日，向税务局提交捐款记录。

今年所有捐款记录都须以新方式呈报税务局

税务局今年4月起，已把DON-API服务逐步推广至所有公益机构。明年1月1日起，当局规定公益机构须通过使用支持DON-API的捐款管理软件，提交可扣税捐款记录。这意味着，机构今年的所有捐款记录都得通过这个新方式呈报给税务局。

公益机构目前得先下载离线应用 ，即ipcLink应用或离线捐款验证软件（Donation Offline Validation Program），并把可扣税捐款资料填入捐款管理软件，再通过应用验证，才能生成须提交的电子文件。机构过后须登录政府税务网站，把这份电子文件上传给当局。

税务局说，目前的呈报方式较麻烦且耗时，通过不同应用上传文件，也可能出现数据不一致的问题。

DON-API将能把公益机构现有的捐款管理软件连接到当局的系统，让机构无须下载任何应用，就能直接提交捐款资料。通过使用支持DON-API的软件提交资料，整个过程可从目前的30多分钟缩短至少于五分钟。

系统也能在机构把捐款资料提交给税务局之前发现错误，从而减少修改错误和重复提交的需要。若机构发现提交的资料有误，他们只要在软件中修正错误，并重新提交资料即可，不必像之前须联络当局，通知他们要修改的内容。

数码服务供应商GivePlease和iShine Cloud Limited去年率先将DON-AP与他们的软件结合，供他们所服务的公益机构在今年试用新服务提交捐款记录。当局说，参与试点计划的公益机构对DON-API服务表示支持，认为新呈报方式可提供便利。

可让不同员工登录系统提交捐款资料

目前，已有10个数码服务供应商将DON-API纳入旗下捐款管理软件。当局会继续与更多供应商合作，提供具备DON-API的软件。

武吉知马修德善堂今年5月起使用iShine Cloud Limited免费提供的捐款管理系统，通过DON-API提交可扣税捐款记录。

善堂经理赖志扬受访时说，新服务为他们带来更多便利，因为新软件能让不同员工登录系统提交捐款资料，不像以前的离线应用只能安装在指定的电脑，由一名员工负责提交。他之前须花五至10分钟提交一份资料，使用DON-API后最快可在约两分钟提交资料。

“整个呈报过程很顺畅，系统的设计也让用户更容易使用......这对规模较小且资源有限的慈善团体有很大的帮助，让我们省下不少时间。”

税务局已同文化、社区及青年部，及国家福利理事会合作，与超过700家公益机构接洽，帮助他们了解和采用DON-API。目前约70%的公益机构已具备支持DON-API的软件。