【活动】

南安会馆10月6日（星期五）下午2时，在会馆举办福建南安文化节讲座“华人如何传承与祭拜祖先”，青云道长主讲。免费入场。电话：67373866

新加坡佛教总会10月14日至15日，上午9时至下午4时30分，在光明山普觉禅寺举办“新加坡佛教论坛——现代新加坡的佛教远景”。主宾是文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉。名额有限，免费。报名链接：kmspks.org/sgbuddhistsymposium

新加坡宗乡会馆联合总会10月14日（星期六）下午2时，在会馆举办分享会“新加坡我们的家园2023：一杯咖啡的故事”，通过分享会、展览和品尝浓郁香醇的咖啡和土司，一起探索咖啡的历史和传统文化。报名链接：sfcca.sg/coffeeexperientialseries。电话：66436479

新声诗社、海南陈氏公会和国家图书馆10月15日（星期天）下午1时30分，在国家图书馆大厦16楼联合举办“古典诗词吟唱讲座与学员汇报表演”。陈垂良主讲。免费。报名请WhatApp至97835373。

三江会馆属下的三江梨园社10月21日（星期六）晚上7时15分，在戏剧中心剧院（国家图书馆3楼）上演经典越剧《祥林嫂》。购票电话：63321487／97400426

【课程】

南洋孔教会孔子大学堂10月7日起，每周六上午10时至11时30分，通过Zoom举办线上课程“《大学》与生命成长”，探讨个人成长、道德伦理和人生哲学。杨治中主讲。报名链接：https://bit.ly/3te9UFB