保留绿意反映历史 蔡厝港两预购组屋10月推出

建屋发展局即将推出两个蔡厝港的预购组屋项目，让居民能与铁道走廊和绿地为邻。

这两个项目分别取名Rail Green I @ CCK和Rail Green II @ CCK，凸显它们紧挨着铁道走廊的地点特色，将在本月初的预购组屋销售活动中推出，等候时间为三年零三个月至四年。

根据建屋局网站的资料，这两个项目将有1870个单位供申购，包括二房式灵活单位、三房式、四房式、五房式，以及三代同堂（3Gen）单位。

新邻里将坐落于兀兰路，在Junction 10商场旁，并紧邻翻沙水道（Pang Sua Canal），距离武吉班让地铁站不远。铁道走廊会贯穿邻里，是这两个预购组屋项目的亮点。

为了反映铁道走廊的历史，那里将有一个以火车为主题的儿童游乐场，和以旧火车月台为设计概念的遮阳亭。邻里的地面设计也会模仿火车轨道。另将设有一个文化展示区，介绍铁道走廊的历史。

这个邻里也会有咖啡店、超级市场，以及幼儿教育中心等设施，为居民提供便利。

建屋局的文告指出，两个项目的设计将同自然环境及铁道走廊巧妙融合。建屋局、国家公园局及市区重建局在2020年至2022年，同自然保护组织及文化团体等进行对话，让各团体针对发展计划提出意见。

建屋局还委任外部顾问展开环境基线研究（environmental baseline study），以更深入了解地段的地形、水文（hydrology）和生态连接性。

新版发展计划重视生态保护

在考虑了研究报告、有关各界及公众的反馈后，建屋局于去年7月调整这一地段的发展计划，强调保留自然环境与文化，以及在城市建设中促进生物多样性的重要性。

调整后的发展计划有四大重点，包括保留至少两公顷的带状绿地、保留健康的大树丛及值得保护的品种、打造绿色连接带把原有植被和新栽种植物连接起来，并尽量保留铁道走廊原来的位置。

由于翻沙林地有丰富的生态与历史价值，要在那里建造组屋引起了关注，尤其是自然保护组织。

植物学家林肖恩博士受访时说，建屋局和其他政府机构在规划蔡厝港的新组屋项目时用尽心思，在保护自然环境、保护文化、为人民提供住房和有效用地四方面，尽可能取得平衡。林肖恩为自然学会的前会长，今年刚卸任。

他指出，有关当局、自然保护组织和文化团体等之前展开深入讨论，交流看法和过往累积的经验，尽可能减少对环境的破坏和取得最佳成果。同样的，从这次发展计划累积的经验，将能用于日后的其他发展计划。

建屋局在本月的销售活动中，还将推出位于加冷黄埔、女皇镇和登加的组屋项目，包括蔡厝港的两个组屋项目在内，共6800个单位。