Siew Dai“少糖”如何量化 业者冲泡各自解读

一个“Siew Dai”（指少糖），各自表述？这家茶水摊的“少糖”是一茶匙，另一家则是半茶匙，所谓“少糖”到底该有多少糖分？是否有必要为“少糖”制定统一标准？

卫生部长王乙康上周在预防心脏病研讨会上致辞时，促请人们减少糖分摄取量。他说，保健促进局将向餐饮业者，包括小贩中心和咖啡店推行宣导运动，让“少糖”变成新常态。

业者：茶与咖啡各种饮料不同 也都有差异

餐饮业者告诉《联合早报》，“少糖”的糖分有多少，向来没有准确定义，完全因茶水摊头手对少糖的拿捏、冲泡饮料使用的器皿，以及茶和咖啡饮料种类的不同，而有差异。

以咖啡乌或茶乌（Kopi-O或Teh-O）来说，大巴窑北第203座组屋海丰餐室的茶水摊头手王木生（70岁）会添加一汤匙的糖；咖啡乌或茶乌少糖，则是半汤匙。

如果是含炼乳的咖啡或茶，不同头手对一般口味的拿捏，介于一至两茶匙炼乳。至于王木生，他会添加两茶匙，少糖则一茶匙。

“有的顾客甚至要siew siew dai，我就改为半茶匙炼乳。”

至于以淡奶冲泡的Kopi-C或Teh-C，王木生以上述同样标准添加淡奶。

在大巴窑8巷小贩中心经营茶水摊的何如碧（41岁）冲泡Kopi-O或Kopi-O少糖时，也是分别添加一个或半个汤匙的糖。但据记者观察，她使用的汤匙形状较圆，与王木生用的椭圆形汤匙稍微不同。

何如碧和王木生会尽量配合“少糖”为新常态的建议，但每杯饮料的甜度最终还得根据顾客口味而调整。

福州商会主席：使用杯子大小各异 何谓少糖应让头手衡量

餐饮集团业者支持“少糖”变成新常态，但认为不必为少糖制定标准。

福州咖啡酒餐商公会主席洪宝兴指出，不同档口使用的杯子大小各异，何谓少糖应让头手衡量。

“个别头手对少糖的拿捏不同，当他们忙的时候，未必能很准确遵照所谓的标准。”

淡马锡理工学院应用营养学与升糖指数研究专业领域主任芭丝卡兰（Kalpana Bhaskaran）博士说，目前在政府机构内售卖饮料的业者须遵循少糖或无糖准则，现泡饮料不加糖，让顾客自行添加糖。至于炼乳或淡奶冲泡饮料，根据准则，业者应改为少糖，但具体份量没有明确规定。

她认为，这套准则也可供一般业者参考，当局可考虑建议具体淡奶或炼乳的茶匙份量。

“若展开一系列味觉测试，找出既健康又符合多数人口味的甜度，要制定少糖标准并非不可能。我也建议业者去除糖分较高的炼乳选项。”