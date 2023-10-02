骑电动脚踏车越堤 网红：应注意三事项

电动脚踏车可否来回新马长堤？有网红日前测试发现行得通，并点出三大应注意事项，包括该遵照哪一条车道，以及多个如何同电单车安全并行的措施。

在YouTube上经营Z Channel【Z频道】的钟祖文日前上载了一支名为“可以用电动脚车来回新加坡马来西亚吗？”的影片，记录他如何骑着电动脚踏车从新加坡兀兰关卡通关，再到马来西亚新山的整个过程。

曾在本地工作多年，两年前回到新山居住的钟祖文在影片说道，早前决定暂时停止当送餐员，因此想把糊口工具电动脚踏车骑回新山的家。他在出发前已向新马两方的官员洽询，确认可以这么做。

根据影片，一个最重要值得注意的是若要骑电动脚踏车越堤，在进入兀兰关卡前，得从轿车车道切换到电单车通关的车道。越了堤抵达马来西亚关卡前，则应选择红色的“non mbike”电单车车道，因为“mbike”需要事先申请。

钟祖文接受《新明日报》访问时说，电单车车道可让两辆车并排骑行，不过还是需要注意安全，毕竟电动脚踏车的速度比电单车慢许多。他点出的第一个安全事项就是，尽量选择在电单车没那么多的非繁忙时段出发，以及一路靠左骑行。

第二个安全事项就是在电动脚踏车装上左右望后镜、信号灯、前后闪光灯，这些都能增强骑行上的安全性。第三个就是服装尽量穿长袖和长裤，然后安全帽是肯定要戴的。

“做足以上提到的，我本身就觉得足以确保自己的安全了。”

完整报道，请翻阅2023年10月2日的《新明日报》。