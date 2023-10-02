韩裔艺术家 用音乐和绘画治疗心灵

艺术家兼钢琴家李惠莲 (Helen Lee) 今年7月再次回到了阔别多年的新加坡，担任新加坡国家美术馆纪念品店（THE GALLERY STORE BY ABRY）的创意总监。

对于李惠莲来说，这次回到新加坡是一次回归。虽然她是美国籍韩裔，但她与新加坡有着深厚的感情。过去，李惠莲曾在新加坡居住并担任国立教育学院的音乐学科负责人，为本地教育界培养了许多音乐教师。她的儿子也定居新加坡。

李惠莲从四岁开始学习钢琴，与钢琴结下不解之缘。她从韩国随着当传教士的父亲和母亲搬到香港居住，后来前往美国修读音乐，并成为一名钢琴演奏家。在美国期间，她嫁给了一名新加坡音乐家，并在1990年代初随着丈夫和孩子一起移居新加坡。最初，在新加坡，她仍然从事钢琴演奏，后来因为健康原因暂停了演奏表演，重拾她年少时期的兴趣——绘画。她多年的音乐背景深刻影响了她的绘画，强调了音乐般的空灵美感。

与新加坡籍丈夫离婚后，李惠莲离开了新加坡，住在韩国和美国。除了绘画和音乐，她还展现出烹饪方面的才能，置办的宴席注重色香味与装饰的完美结合。

作为一个热爱创作的人，李惠莲开始研究学习如何运用艺术来帮助他人，以治疗方式表达自己。她指出，表达艺术治疗是通过创造性的方式，如绘画、摄影、音乐、戏剧等，来让人们表达内心世界。这种表达有助于让个体正视自己的内心情感，而治疗师的角色则是引导他们经历情感的表达，抒发内心的情绪。

63岁，在地球上逛了一圈的李惠莲，又回到了新加坡。她说，冠病疫情打乱了她原本在美国的生活和在进行的项目。出于对儿子的思念，她再次来到新加坡，并在这里遇见了她曾教过的学生，学生邀请她协助拓展艺术领域的业务。未来，李惠莲计划在新加坡用她在艺术领域方面的人脉和经验，帮助一些需要帮助的弱势群体。同时，她还计划为新加坡筹办更多的钢琴演奏会，因为只有通过举办更多精彩的演出，才能让本地的音乐土壤变得更加滋润。