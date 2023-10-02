傅海燕将赴吉隆坡出席会议 讨论粮食安全等课题

永续发展与环境部长傅海燕星期二至星期五（10月3日至6日），将在马来西亚吉隆坡出席第45届亚细安农业和林业部长会议和其他相关会议。

永续部发文告指出，亚细安农业和林业部长（ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry，简称AMAF）会议是10个亚细安成员国的年度会议，旨在推动粮食、农业和林业领域的合作与发展。会议主席是马来西亚农业及粮食安全部长莫哈末沙布。今年会议的主题为“共同成长——推动亚细安农业与林业的永续发展”。

会议期间，亚细安也将与中国、日本和韩国三个战略对话伙伴的农林业部长举行“AMAF+3”会议。13国部长将在亚细安与中日韩合作战略（ASEAN Plus Three Cooperation Strategy，简称APTCS）框架下，针对粮食、农业与林业等涉及共同利益的领域，交换意见及讨论合作事项。APTCS涵盖不同机制，包括亚细安与中日韩大米紧急储备协议。

配合日本与亚细安展开交流50周年，日本将在亚细安—日本农业与林业部长会议上，提呈亚细安—日本绿色合作计划的新倡议。此外，亚细安和中国也将举行会议，讨论加强食品卫生检验与动植物检疫方面的合作。

傅海燕也将在吉隆坡，同亚细安及AMAF+3伙伴举行双边会议。