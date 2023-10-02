欲性侵儿子男同学 58岁父亲判监10个月

对儿子的男同学起色心，多次向该同学索取私密照，还要求与他发生性行为，中年汉被判坐牢10个月。

58岁的被告面对两项抵触儿童与青少年法令的控状，星期一（10月2日）在国家法院认罪。

为保护受害者，法庭谕令媒体不可报道任何会泄露受害者身份的资料，包括被告的名字。

根据案情，被告与受害者在2018年2月结识，受害者当时13岁，是被告儿子的同学。被告一直对受害者感兴趣，时常会找机会与他谈话。

不久后，被告便向受害者要电话号码，称想询问儿子的学习进度，受害者答应了被告的请求。

被告起初向受害者发的短信，多数是关于儿子的学习进度，但渐渐地就开始大谈性相关话题。被告询问受害者是否有过性行为，并告诉他自己曾与一名男子发生性行为。

从2018至2019年，被告几乎每天都会向受害者索取裸照，但都遭后者拒绝。被告会指示受害者删除两人的聊天记录，并警告他不得将此事告知他人，否则将让他在学校的日子不好过。

除了索取裸照，被告也多次要求与受害者发生性行为，都遭对方拒绝。

受害者的父亲一次翻查儿子的手机，无意间发现被告发来的短信。受害者的父亲便质问被告，但被告谎称自己发错信息。

被告随后发短信给受害者，表明不会再与他谈及性话题。被告也警告受害者，说会将受害者与一名女同学的事情告知他的父亲，到时他就会完蛋。在发出这则短信后，被告却又向受害者索取一张裸照。

受害者最后向父亲揭露被告的罪行，父亲便带受害者到警局报案。

控方指出，受害者信任被告，而被告却滥用这份信任，向受害者索求私密照和要求发生性行为。还有，两人相差40岁，控方因此促请法官判被告坐牢至少10个月。