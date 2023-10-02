邻里色狼性侵六岁女童 八年后被揭发判监11年

一对小姐妹跟随女佣下楼等校车，年仅六岁的妹妹被邻里色狼盯上，后者把女童叫到组屋楼梯口性侵，得逞后对女童露出微笑，离开现场。

女童的父亲当晚报警，当局从女童校服上验出犯案者的DNA，但未能确认嫌犯身份，直至八年后男子再找目标下手时被其他家长举报，才进而揭发他这些年来在白沙组屋邻里，专挑穿着校服和脸蛋圆润的小女生犯案。

现年60岁的被告刘成基星期一（10月2日）在高庭承认性侵罪后，被判坐牢11年。他另外面对一项性剥削儿童和一项做出猥亵行为的控状，交由法官下判时考虑。

将女童带到楼梯口性侵 DNA未能确认被告身份

性侵案发生在2014年2月21日，在白沙某组屋底层的楼梯口。案发上午11时40分左右，当时六岁的受害人与比她大两岁的姐姐，在女佣的陪同下等校车。为了打发等车时间，姐妹俩决定在组屋底层玩捉迷藏。

同一时候，被告也在组屋底层，他发现受害人后对她微笑，但受害人没有理会。游戏途中，受害人在寻找躲藏着的姐姐，结果看见被告示意让她跟着被告走。受害人照做，与被告来到了楼梯口，被告突然脱下裤子，指示受害人抚摸他的下体，接着性侵受害人的嘴巴。被告得逞后穿上裤子，离开时对受害人露出微笑。受害人当时不明白发生了什么事，她过后把事发经过告诉姐姐，当晚父亲得知后决定报警。

警方随后展开调查工作，包括把受害人案发时穿着的校服交给卫生科学局进行化验，当局从校服所沾留的精液中验出犯案者的脱氧核糖核酸（DNA），但未能借此确认嫌犯身份，化验结果一直储存于当局的资料库中。

与女童搭讪遭家长报警 揭被告DNA与存档匹配

2022年5月17日，一名家长报警投诉被告在白沙某游乐场一直盯着他的九岁女儿，并且与女儿搭讪，说要买冰淇淋给她吃。警员赶抵现场查案，一名清洁工主动爆料，说曾在两三个星期前看到被告在公共场所做出猥亵动作，在场一名女童见状吓得大哭，当时清洁工尝试逮住被告但后者赶紧开溜。

被告落网后向警方承认，他这些年来会在组屋邻里寻找脸型圆润和穿着校服的小女生，然后盯着她们看，或在她们的面前做出猥亵动作，例如他曾在游乐场看到两名穿着校服的女生后当场自慰。

当局对被告抽血进行化验，并且在对比资料库中的DNA存档后，发现被告就是2014年性侵案的嫌犯。控方在判刑陈词中指出，被告的犯罪行为对公众，尤其是为人父母者造成极大的不安，他们的孩子理应能够在不必担心被性侵犯的情况下在邻里玩耍。控方吁法官判被告坐牢10年至12年。（人名译音）