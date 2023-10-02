谎称遭前男友强奸 女子判监五周

称患抑郁症和焦虑症，女子与前男友发生争执后，报假案诬告前男友强奸，被判坐牢五周。

中国籍被告张露恬（22岁）面对一项向公务员提供假资料控状，星期一（10月2日）在法庭上认罪。

根据案情，被告在2021年4月通过社交软件微信与男子刘栋扬结识，两人因为都对互动游戏“剧本杀”感兴趣而开始聊天。

一个月后，两人开始熟络，并相约吃饭，不久后成为恋人，并在刘栋扬住处同居。

在2022年3月，被告与刘栋扬发生争执，被告报警称后者伤害了自己，导致她在流血，而对方却不让自己离开。

警方接获通报后，立刻抵达被告所在处。被告告诉警员自己遭刘栋扬强奸，鉴于事态严重，警方派遣更多警员到场。

根据法庭文件，警方当时共派遣10名警员、五名调查人员和四名法证人员到场调查取证。

被告在录口供时，向调查员称自己被刘栋扬虐待，也曾三次遭后者强奸。被告随后也向医务人员重述了相同的指控。

由于被告提供假信息，刘栋扬一共被问话44分钟，两只手机和护照也遭警方扣留。

被告在事发一个月后则改口向调查员承认自己撒谎，为了就是要让刘栋扬惹上麻烦。

控方指出，被告提供假信息浪费了公共资源，也冤枉一名无辜的受害者，因此提议法官判被告坐牢至少六周。

被告在求情时一度哽咽落泪，称自己患有心理疾病，当下因遭前男友粗暴对待，急着寻求帮助，才会谎称自己遭对方强奸。被告也指出，她已后悔莫及，希望法官从轻发落。

法官最终判被告坐牢五周。（人名译音）