为赚佣金伪造逾128万元单据 公司董事入狱30周

自称“五匹狼”的五名男子伪造分包商单据，几个月内欺骗Civil Tech建筑公司967万余元；一名涉案的分包商董事为赚取佣金，帮忙伪造逾128万元的单据，星期一被判坐牢30周。

洪来顺（59岁）案发时是Dowell Engineeering Services私人有限公司的唯一董事。他面对七项伪造文件的控状，星期一（10月2日）在庭上承认其中五项，余项交由法官下判时一并考量。

根据案情，这起案件于2016年3月至8月发生，贪污调查局于2017年接获匿名投诉，指Civil Tech有一组自称“五匹狼”（Wolf of Five）的前雇员和商业伙伴，以伪造收款单据的手段，让Civil Tech发放完工付款给分包商。事实上，有关分包商根本没有为Civil Tech执行任何建筑项目。

“五匹狼”当时分别是Civil Tech的财务经理陈震泉（41岁）、项目总监王国平（42岁）、颜国良（44岁）与廖利明（56岁），以及另一工程公司Global Civil Engineering的董事黄锡庆（42岁）。

当时，王国平找Hua Rong Engineering董事黄治国（47岁）与他们串谋发假单据给公司，后者则可从骗到的工程付款获取一定比例的款额作为报酬。

2016年3月，黄治国联系被告洪来顺，让被告向Hua Rong开发金额约120万元的虚假单据，以证明虚假单据上所指的工程已进行。作为回报，被告可保留其中2%作为佣金。

两人达成协议后签署了一份与惹兰勿刹地铁站相关的隧道工程合约。2016年3月29日至6月21日期间，被告共伪造七份单据，总额约为128万8230元。这些单据都由被告签署，他也伪造一些报价单和付款声明。

接着，两人用这些虚假单据让Hua Rong给被告公司付款。款项过账后，被告会从公司银行户头中提取现金交给黄治国，而被告则从中获取共2万4079元的佣金。

控方指出，被告为个人利益预谋干案，也为他人的犯罪活动提供便利，且并未做出赔偿，请求法官判被告坐牢36周至42周。

法官最终判被告坐牢30周。

陈震泉早前已被判坐牢七年又七个月，其他五人的案件仍在审理中。