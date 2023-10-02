马林台巴刹与熟食中心完成翻新 周二恢复营业

50A马林台巴刹与熟食中心近三个月的翻新工程已经完成，将于星期二（10月3日）重新开张。多数熟食及巴刹摊贩决定重开后暂不调涨价格。

据马林百列市镇理事会，50A马林台巴刹与熟食中心共有111个巴刹和熟食摊位。为了翻新工程，这些摊贩自今年7月3日起暂时停业。

马林台巴刹与熟食中心经过翻修后全面优化，打造一个更安全、更清洁和更舒适的环境。翻新工程包括重新粉刷、铺设新的抗滑瓷砖、装置防鸟网和防鸟刺、节能风扇、效率更好的LED灯，以及附带托盘退还标志和有优先座位的桌椅等。

中心的排水系统和厕所的硬件设施也经过一番翻修。厕所铺上了新的地砖和墙砖、干手器、抽水马桶、解手池和洗手盆，一切更卫生、更方便。

业者：希望顾客回流

记者星期一（2日）走访焕然一新的中心，看见好些熟食摊贩正在为隔天开业做准备，巴刹摊贩也在清理档口，摆放货物。

鱼圆肉脞面摊主吴续发（65岁）受访时说：“装修之后，灯光变得更明亮，整体环境也更干净，座椅和风扇都增加了，希望能吸引更多顾客前来。”

巴刹的杂货摊主张丽贞（60岁）说，巴刹如今样样新，但一些地方瓷砖不平，有积水问题。此外，这次翻新未包括改建摊位，她希望将来可将一些三门摊位改成新式的单门摊位，那样会更方便。

她也表达了担忧，说：“巴刹在关闭装修的三个月里，顾客可能已经转去其他地方，希望重新开业后客人会回流。”

巴刹与熟食中心旁边的杂货铺员工丹尼尔（34岁）也说：“巴刹关闭翻新的这三个月，对我们的生意影响也相当大，人流量减少了很多。希望巴刹重开后情况会有所好转。”

附近居民李金美（70岁）说，在过去三个月里，她得搭巴士去其他地方购物，非常不方便。现在巴刹装修完毕，以后买东西就方便多了。

蔡云立（56岁）就住在巴刹和小贩中心旁边的组屋。她说：“这里的商品种类非常齐全，蔬菜、肉类、鱼类、杂货都有好几档，非常方便。”

多数摊贩目前不打算涨价

环境翻新后，巴刹和熟食摊会不会调高售价是消费者最关心的。

对此，椰浆饭摊主富梅宝（57岁）说：“价格方面，暂时不会涨价，因为附近居民多数是年长者。”

其他三名不愿具名的巴刹摊贩和一名熟食摊贩都表示，由于还不确定租金会否上涨，因此目前不打算提高售价。

居民李金美说：“考虑到通货膨胀，价格上涨也是情理之中，如果只涨五毛钱，我认为还可以接受，否则摊主也难以经营下去。”