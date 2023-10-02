新大获大华银行250万元捐赠 每年培训50中小企领导人才

新加坡管理大学获大华银行捐赠250万元，为本地中小企业提供领导和创新培训，预计明年起，每年培训50名中小企业领导人才。

新大星期一（10月2日）发文告说，为进一步支持大华银行—新大亚洲企业研究院（UOB-SMU Asian Enterprise Institute，简称UOB-SMU AEI），大华银行在此前总额1000万元的投资基础上，再捐赠250万元，以支持研究院计划下，本地企业和新大学生在知识和资源方面的交流。

研究院将通过这笔资助，开办一个新的中小企业领袖课程，通过该计划，每年在数码转型、区域扩张和继任规划等领域培训50名中小企业领袖。这个新课程将从明年开始，在本地与另外两个东南亚国家进行，为期九天。

此外，在接下来的两年里，研究院也将针对经历了领导层交接、核心业务创新或已成功进行区域扩张的中小企业，开发两个案例，或将它们列入培训教材中，通过案例的学习要点为中小企业提供知识与灵感。

研究院自创立以来，推行中小企业咨询项目（SME Consulting Programme），让新大的学生有机会通过参与企业的商业咨询项目，应用课堂上所学的概念，来解决现实世界中的问题。项目已资助超过800个咨询计划，共有近2900名本科生和研究生参与，惠及670多个中小企业。