关怀机构庆祝国际老年人日 肯定年长义工贡献

76岁的陈淑珍在关怀机构（Care Corner）的一家日间看护中心当义工，负责为年长者准备食物、摆放餐具、清洗碗盘等。虽然工作繁琐，但她从不计较或抱怨，一做就是五年。

“要做就不要嫌辛苦麻烦，我在看护中心什么都做，能够做的就去做！”

除了每周五天到看护中心报到，这名年长义工也会在节日期间到创价学会帮忙，根本闲不下来。

76岁的陈淑珍是家中长女，小时候父母经常外出工作，她从九岁开始就负责照顾五个弟妹。虽然只完成两年的小学教育，但她积极参加义工活动帮助别人，她说这让她找到生活的意义。（李冠卫摄）

陈淑珍是家中长女，从九岁开始就负责照顾五个弟妹，自己只完成两年的小学教育，年轻时当过车衣女工。

她目前与80多岁的丈夫共同生活，两人膝下无子女。她说，当义工不仅有助身心健康，也让她找到生活的意义。

关怀机构星期一（10月2日）在大巴窑建屋局中心广场举办“国际老年人日”的庆祝活动，并颁发奖项给20名年长义工，感谢并肯定他们的奉献精神。

包括陈淑珍在内的九人，从活动主宾、碧山—大巴窑集选区议员安迪的手中接过奖项，他们每人一年当义工超过100小时，当中更有两名年长者贡献超过1000小时。陈淑珍过去一年共贡献了400小时。

当义工对年长者身心健康有帮助

关怀机构执行长赵彰道在活动上致辞时说：“通过肯定年长义工的贡献以及他们的才华，我们不只要积极推动活跃乐龄，也发现参与义工的年长者在身体、社交和心理健康方面表现更佳。关怀机构会继续鼓励年长者参与义工服务。”

除了感谢年长者义工，主办方也向公众介绍关怀机构为儿童、青少年、家庭和年长者提供的社会和医疗保健服务，包括帮助家庭应对各种生活挑战。现场超过150名年长者也在活动上一起唱歌跳舞，场面温馨。

关怀机构从10月1日至3日，早上11时至晚上8时，在大巴窑建屋局中心广场举行为期三天的“大巴窑关怀节”，国际老年人日庆祝活动是其中一环。