王志豪：各方须合力确保亚细安安全架构与时俱进

亚细安的安全架构同时面对内部和外部压力，各方因此须携手合作，确保这个架构能适应不断变化的地缘政治环境，且切合需求，并继续发挥作用。

国防部高级政务部长王志豪星期一（10月2日）在第24届亚太高级军官研讨会（Asia Pacific Programme for Senior Military Officers）的开幕式上发表演讲时指出，一些人认为，基于共识的“亚细安方式”（ASEAN way）限制了亚细安的进程，让它只能在最低共识的基础上运作。

而且，取得共识的过程往往需要很长的时间，尤其是涉及主权或领土完整等复杂问题。但随着变化的步伐加快，一些国家对这类多边机制感到不耐，可能因此失去信心，转而寻求其他的应对方式。

王志豪：须赋予区域安全架构灵活性 缔结新伙伴关系

王志豪指出，亚细安以及这个区域的安全架构必须与时俱进，除了做好准备应对当下的安全挑战，也要认识到不是所有安全问题，都可以透过现有机制得到解决，有必要赋予区域安全架构一定的灵活性，以便缔结新的伙伴关系。

他也认为，区域和平与安全的目标，可以在不破坏现有区域安全架构的前提下，通过范围更小的多边合作机制来更快地实现，这就包括新加坡、马来西亚、英国、澳大利亚和新西兰的“五国联防安排”。

王志豪说：“国家缔结这类伙伴关系并不罕见。毕竟，范围较小的次区域团体，已经被证明能够更迅速地汇集资源来应对共同威胁。比如，亚细安部分成员国组成的马六甲海峡巡逻计划，以及三边合作协议，都为这个地区的海上安全做出了贡献。”

参加马六甲海峡巡逻计划的国家包括新加坡、印度尼西亚、马来西亚和泰国；三边合作协议则包括马国、印尼和菲律宾，旨在应对苏禄海的跨国罪案。

王志豪也说：“较小的团体可以更快地行动，各国已经发现这类安排在日益不稳定的安全环境中具有价值。我们不需要回避这类小范围机制，只要继续坚守以亚细安为中心、具备开放和包容的区域安全架构，就可以灵活地和不同伙伴，通过新的组合展开合作。”

10月2日至5日举行的亚太高级军官研讨会，是南洋理工大学拉惹勒南国际研究院主办的活动，今年的主题是“碎片化世界中的竞争与冲突”，吸引了来自20多个国家的军官参与。