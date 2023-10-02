跨岛线第二阶段两地铁转换站预计明年第一季开工

陆路交通管理局发布地铁跨岛线第二阶段两个地铁转换站的土木工程合约，工程预计明年第一季展开。

陆交局星期一（10月2日）发文告说，中国交通建设（China Communications Construction Company Limited）新加坡分公司获得阿尔柏王园站（King Albert Park）的工程，负责该站的设计与建造，合约价值约4亿4700万元。

另外，陆交局将设计和兴建金文泰站的土木工程合约，派给中国交通建设新加坡分公司和中国水利水电建设集团（Sinohydro Corporation Limited）新加坡分公司组成的联营公司，合约价值约5亿1400万元。

跨岛线金文泰转换站启用后，从金文泰到宏茂桥市镇中心搭地铁只需25分钟，比目前的50分钟省了一半的时间。图为金文泰转换站的构想图。（陆交局提供）

文告指出，上述工程预计2024年第一季动工，2032年投入客运服务。

陆交局说，获颁合约的中国交通建设新加坡分公司为本地和海外提供设计和建造施工服务方面拥有丰富的经验，参与建设跨岛线淡滨尼北站、裕廊区域线文礼站、新柔地铁的高架轨道和隧道，以及裕廊东综合交通中心。

中国水利水电建设集团也同样参与过一系列本地和海外的基础设施项目，包括汤申—东海岸线纳比雅站，以及跨岛线巴西立东站。

现有阿尔柏王园站和金文泰站将升级改造

跨岛线是我国第八条地铁线，为东部、东北部和西部提供服务，连接裕廊湖区、榜鹅数码区和樟宜地区等主要枢纽。

为了给乘客带来更多便利与无缝换乘地铁，当局会将现有的滨海市区线阿尔柏王园站和东西线金文泰站进行增建和改建。

当局预计，跨岛线的这两个转换站启用后，从这两站前往不同目的地的时间将缩短。例如，乘客从阿尔柏王园到航空园只需50分钟，比目前搭巴士再转地铁约95分钟节省了45分钟；从金文泰到宏茂桥市镇中心搭地铁只需25分钟，比目前的50分钟省了一半的时间。

工程施工方面，陆交局说，阿尔柏王园站和金文泰站位处繁忙地段，周围都有住宅、教育和商业建筑。为减少工程对居民、学生和驾车人士的影响，施工将分阶段进行。

此外，两个地铁站所处地段的土质也为工程带来挑战。为确保施工期间周围地区的安全和地面的稳定性，当局将在展开挖掘工作和建造地铁站架构之前，建造挡土和稳定结构。

陆交局说，会与承包商密切监测工程，以确保工程安全进行，减少对周边利益相关者的影响。