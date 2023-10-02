碧山公寓式组屋以145万元转手 创同类型组屋新高

碧山的一个双层公寓式组屋单位上个月以145万元转手，创下同类型单位及碧山市镇组屋的转售价纪录。

根据建屋发展局网站，这个转售价创新高的单位在碧山24街第278座组屋最高三层的19楼至21楼，面积为172平方公尺，屋契还剩67年又11个月。

此前，本地最贵的公寓式组屋是去年12月以130万元转手的一个双层单位，位于武吉知马的道义通道。碧山区内的最高转售价纪录原为碧山24街的一个五房式单位，价格为140万元。

负责处理碧山双层公寓式单位交易的合登亚洲（Huttons Asia）经纪郑皓阳受访时指出，由于政府不再建造公寓式单位，加上这个单位附近有超级市场和三家咖啡店，交通又便利，因此推高了价格。

“据我观察，许多买家愿意付高价，因为换作是在碧山购买同样面积的私人公寓，他们可能得付出300万元，也就是两倍以上的价钱。”

建屋局网站显示，过去12个月，碧山有36个公寓式组屋转手，当中25个的转售价突破百万元。排在第二位至第五位的单位，售价介于122万元至127万元。

过去12个月有最多公寓式组屋在市场上转售的市镇为兀兰、裕廊西和白沙，分别有185个、161个及151个。女皇镇虽然只有六个单位转手，但每个都在百万元以上。

分析：公寓式单位相对稀有 转售破百万会增多

橙易产业公司（OrangeTee & Tie）研究与咨询部副总裁孙燕清告诉《联合早报》，价格突破百万元的公寓式组屋相信会越来越多，因为政府已不再推出这类型单位，令公寓式单位变得相对稀有。

“目前的最高组屋转售价已达到150万元，因此很可能很快出现突破145万元的公寓式组屋。”

中峇鲁的茂源台一个四房式单位于今年6月以150万元转手，创下纪录。

虽然政府正在加快兴建组屋，有可能缓和整体组屋转售价的上升趋势，但孙燕清认为这不会对公寓式组屋造成任何影响。

大亨房地产网站（MOGUL.sg）首席研究官麦俊荣指出，虽然有一些公寓式组屋的转售价突破百万元，但买家还是能在市场上找到低于百万元的单位，决定价格的因素主要是地点。

“比方说，愿意住在实龙岗或淡滨尼的买家，是能够买到低于百万元的公寓式组屋的。”

他提醒买家要宏观看待转售价格，不要只注重于最顶端的数字而产生误解。他指出，今年1月至9月，公寓式组屋的转售价中位数为81万元，而价格最低的是裕廊西一个单位，以56万5000元转手。

我国政府在执行共管公寓（EC）推出后，于1995年8月停止建造公寓式组屋。国家发展部长李智陞去年5月在国会以书面回答盛港集选区议员蔡庆威的提问时说，政府不打算再次推出公寓式组屋。