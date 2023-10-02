转售组屋与私宅价格第三季小幅增长

转售组屋与私宅价格在今年第三季都上涨，但增幅相对较小，显示随着降温措施在房地产市场发挥作用，屋价趋于稳定。

建屋发展局星期一（10月2日）发布预估数据，整体组屋转售价今年第三季的增幅是1.2%，比上一季的1.5％低0.3个百分点，也低于去年2.5％的平均季度增长率。

组屋转售价连升14季 今年首九个月涨3.8％

这是组屋转售价自2020年第二季以来，连续第14个季度增长，但博纳产业（Propnex）研究与内容主管黄秀莹指出，组屋转售价今年首九个月累积上扬约3.8％，远低于去年同期的8％和前年同期的9％。

私宅方面，市区重建局同天发布的预估数据显示，整体私宅价格在第三季的增幅是0.5％，扭转了上一季0.2％的跌幅。私宅价格今年首九个月的累积增幅是3.6％，较去年同期的8.2％也有所减缓。

截至9月28日，第三季组屋转售量为6592宗，比上一季的6409宗多2.9%，但较去年同期的7298宗少9.7%。这是过去三年中，第三季成交量最低的一年。

黄秀莹说，近几个季度，组屋转售价仍在缓慢上涨，私宅价格则相对持平。“如果这个趋势持续，可能会提高组屋升级者购买私宅的能力。”

其他房地产分析师则认为，人们担忧通货膨胀和能否负担得起住屋，可能对组屋转售价形成一些阻力。橙易产业（OrangeTee & Tie）研究与咨询部副总裁孙燕清说：“由于利率升高且持续时间超出预期，打击了购屋者的购屋能力。”

黄秀莹预测，组屋转售价今年全年增幅可能介于5％至6％，孙燕清则认为可能介于4％至5.5％。

8月组屋销售活动推迟至10月 促更多人第三季买转售组屋

组屋转售量方面，孙燕清说，由于首次购屋者购买转售组屋可获更多津贴，加上8月组屋销售活动推迟到本月，促使更多新加坡人在第三季购买转售组屋。

One Global集团研究部高级分析师莫汉（Mohan Sandrasegeran）也说，销售活动延后产生连锁反应。11月销售活动一般会推出剩余组屋，如今也延后到12月，可能促使急需住屋的夫妇转向转售组屋市场。

建屋局即将在本月的组屋销售活动推出约6800个预购组屋单位，分布在蔡厝港、加冷黄埔、女皇镇和登加。12月销售活动则预计推出约6000个单位，分布在武吉班让、裕廊西、兀兰、勿洛、碧山、红山和女皇镇。

第三季共127个百万组屋单位转手

今年第三季也有127个组屋单位以至少100万元转售，相较上一季的105个单位，增加21%。近43％交易来自成熟市镇，如红山、中央区、加冷黄埔和女皇镇。

分析师认为，百万组屋交易量很可能在今年再创纪录。莫汉说，根据政府网站data.gov.sg的数据，截至9月29日，今年首九个月有335笔百万组屋交易，逼近去年全年的369笔。

莫汉也说，黄金和中心区域的高价房地产交易明显增加。组屋分类大改革也可能重燃人们对成熟市镇转售组屋的兴趣，尤其是在中央和黄金地段的。

武吉班让捷乐布路一个公寓式组屋单位上个月就以102万元转手，成为武吉班让第一笔百万组屋交易。