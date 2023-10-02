本地医疗设施到今年底共增1300床位应对需求

我国的医院、社区医院和疗养院到今年底共增加1300个病床时，数量将相当于1.5个区域医院的床位总数。至今，各医疗设施已共增加了近500个床位，应对当前的需求。

卫生部长王乙康星期一（10月2日）为陈笃生医院新设立的综合医疗护理中心（Integrated Care Hub）主持开幕。他致辞时说，这个新护理中心启用后，“我们在解决公共医疗体系床位紧张的问题上，又向前迈进了一步。”

他说，当局探讨通过各种方式来增加床位，以应对短期的医疗需求。这包括为现有医院、社区医院、居家病房、过渡护理设施以及疗养院等增添床位，合计将增加1300个。

“至今，我们已增加了近500个病床，包括30张急症病床、90张社区医院病床、20张居家病房和350多张疗养院的病床。卫生部将继续密切关注基础设施的建设，并招聘更多医疗人员，以应对因人口老龄化和冠病疫情而增加的医疗需求。”

陈笃生医院的新综合医疗护理中心主要为患者提供复健、物理治疗、日常生活训练等集中式服务，协助病患加速康复，并且提前适应出院后的生活。

目前，综合医疗护理中心有211个床位投入使用。中心在明年第一季全面运营后，将有608个床位，其中153个供重度病患使用，355个给中度病患，以及100个给临终患者。

康复训练房助患者重返正常生活

高级首席物理治疗师林邦汉说，护理中心主要受理中风、脊椎伤害、脑损伤、老人痴呆等病患；因此，中心每一层楼都设有多功能健身房和活动室，方便患者随时接受康复治疗，同时可以做一些日常活动，如观看电视节目、煮面、跟病友聊天等，而不只是每天躺在病床上等待医生或治疗师前来，这样有利加速病人的康复过程。

为了让患者更有信心过出院后的生活，中心设有八间居家康复训练房。治疗师会选出恢复状况较好的患者，让他们独自在这个模拟住家睡房的空间里活动。护士会时刻监督他们的情况，并适时给予帮助，例如观察病患是否记得定时吃药、是否能自己上下床等，以此培养他们的自理能力。

今年4月感染冠病的龙玉珍（66岁）说，她下肢的神经系统因遭病毒攻击而麻痹，三天后双腿完全动不了，肌肉也严重流失。

“我之前是在陈笃生医院旧的宏茂桥综合诊疗所接受治疗，每次照磁共振成像（MRI）都需要救护车特地把我送来诺维娜。但是，自从上个星期转来这个综合医疗护理中心以后，无论做什么检查都只需要搭电梯上下楼，非常方便，整体环境也比以前舒适。”

她也说，护理中心的每张病床都有独立的平板电脑，让患者可以清楚了解自己的状况，如吃药时间、医生巡房的行程等。“这里的仪器也很先进，例如在练习走路的同时可以玩闯关游戏，这样可以鼓励患者坚持多走几步。我感觉自己的肌肉在慢慢恢复。”

中心还有一个模拟住家饭厅、厨房和洗衣间的辅助生活工作室。工作室里有许多特别为患者设计的日常生活辅助用具，例如可单手打开瓶罐的矽胶盖、可固定在手指上的汤匙、不同类型的轮椅和拐杖等。这些都有助患者在出院前，先了解自己日后在生活中会有哪些需要。