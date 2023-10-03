新元兑日元创新高 兑换商：顾客多一倍

新元兑日元汇率屡创新高，汇率一度达1新元兑109.66日元，而实体兑换商目前则开出1新元兑108.60日元，有业者表示近一周兑换日元的顾客增加一倍，为年底的旅行做准备。

日元持续疲弱，星期天（10月1日）时新元兑日元就一度冲破上述数字，不过星期二（3日）早上日币稍微回升，来到109.05日元。

记者星期一（2日）下午走访莱佛士地铁站外雅吉拱廊（The Arcade）的多家钱币兑换商。大部分实体兑换商提供的汇率为108.50日元，最高的则可达到1新元兑108.60日元。

在雅吉拱廊经营City Money Changer的业者哈林表示，日元一直以来都很畅销，每个月起码都会一两个顾客花1万新元兑日元，而最近的确有更多人来兑换。

“最近的顾客有约三成是特地来换日元的，而且基本都是换1000新元起跳的。”

牛车水珍珠坊Crante钱币兑换商合伙人黄素珍（58岁）则告诉《新明日报》，刚过的周末就有逾50人前来换日元，比平时多一倍。她认为新元走势好，珍珠坊一带也有很多旅行社，因此顾客订好旅游团也会上门换钱。

“近期的日元兑换率算得上是历来最高，年初的时候1新元才兑90多日元。”

完整报道，请翻阅2023年10月3日的《新明日报》。