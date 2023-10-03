从园艺爱好者到植物医生 为“生病”植物对症下药

在一般人的认知中，为病患看病开药的医生，或为动物治病的兽医，都属于专业人士。但以花园城市闻名的新加坡，另有一群特别的“医生”，他们收集和检验各类植物样本，为“生病”的植物对症下药，必要时还须做出砍树或移除受感染植物的决定，避免植物病害传开，是名副其实的“植物医生”。

今年中刚从南洋理工大学生物科学学院毕业的陈慕恩（25岁），在7月加入国家公园局园艺与社区处从事科研工作。这名身穿白袍的“植物医生”的主要职责，是检验公园局收集到的植物样本，确认原有的植物是否受到真菌、细菌、病毒等攻击，之后再采取一些防范或去除病虫危害的措施，确保植物存活。

“造成花草树木生病的原因很多，除了检验样本，我们也会实地探究，看是哪里出了问题，再对症下药。”

长期与植物打交道 是植物医生也是园艺好手

尽管才刚加入公园局，但陈慕恩已和植物打交道许久，他在大学时期就加入本科生在校科研体验项目，研究城市树木的根腐病，毕业项目也以此课题为主，论文还登上真菌期刊。优异的表现让他在毕业时，获颁李光耀金奖。

这名科研人员也是一名“绿手指”，六七年前就开始在家里种植绿植和蔬果，是一名园艺爱好者。

“我在国民服役期间爱上园艺，以往读书时专注学业，在服役期间对园艺产生兴趣，延续至今。”

陈慕恩在自家阳台种了好几种可食用的蔬果，例如酸柑、番茄、小白菜，又或者象征长寿、健康、活力的绿植龟背竹（Monstera），为家里添菜或打造绿色空间两相宜。

与花草植物相处的过程中，陈慕恩不仅丰富了园艺知识、结识志同道合者，更让自己的身心得到疗愈。

询及园艺新手应注意的事项，他以自身经验分享，应该先确定种植植物的环境，例如一些植物不适合特定的土壤，又或者无需太多阳光或水分，为植物浇过多的水，反而可能将它们养死。

也许不是每个人都可以当植物医生，但园艺却是人人都可尝试的。自言也有失败经验的陈慕恩，鼓励有意探索园艺者善用公园局丰富的线上资源，享受与花草为伴的绿色体验。