巴士碾过左腿妇女截肢 车长判监七个月吊照五年

巴士车长转弯时撞倒33岁妇女，导致妇女左腿重伤截肢。巴士车长不认罪，受审后裁定罪成，被判坐牢七个月和吊销各级驾照五年。

事发时，肇祸车长陈培坤（译音，62岁）是新捷运巴士车长。他面对一项抵触公路交通法令的控状，早前否认罪行，但案件经审讯后，法官裁定他罪成，并于星期二（10月3日）在国家法院作出判决。

这起事故发生于2021年1月19日中午12时左右，地点在巴西立1通道与巴西立2通道的交界处。

根据案情，被告事发时驾驶巴士在该交界处右转，因没有留意路况，导致巴士撞倒正在过马路的白海霞（33岁），导致后者重伤。

受害者多处骨折终身残疾

控状显示，伤者被撞后身体多处骨折，左腿更因伤势严重，必须连同膝盖一并截肢。伤者事后住院近五个月，左腿得装上义肢，身体终身残疾。

受害者之前在审讯出庭供证时透露，她的腿部伤势严重，无法独自上下楼梯，也因走路与常人不同，因此不愿出门。受害者也说，她担心自己的残疾会招惹旁人异样的眼光，10岁大的女儿会因此产生心理压力。

法官裁定被告罪成时指出，被告没有在路口停下，进而导致这场事故的发生。被告当时被巴士边框（A-Pillar）挡住视角，因此可能没有注意到正在过马路的受害者。

不过法官认为，身为一名有经验的巴士车长，被告当下就应该停下巴士，或移动身子看清盲点才对，这并不是什么特殊情况。此外，案发当天的天气晴朗，能见度良好，受害者也以正常行走速度越过马路。

考虑到被告未顾及公路使用者的安全等因素，法官最终判被告坐牢七个月和吊销各级驾照五年。

被告不满罪成和刑罚，已提出上诉。

新捷运受询时指出，被告已被解雇，不再受雇为新捷运巴士车长。（人名译音）