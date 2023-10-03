地铁车厢宣扬远离毒品 过来人担任大使现身说法

新加坡肃毒协会首次在新捷运一列地铁车厢内和波东巴西地铁站张贴反吸毒宣传海报，通过协会四名戒毒大使的经历，宣传防止毒品教育。

新加坡肃毒协会（Singapore Anti-Narcotics Association，简称SANA）日前在榜鹅和波东巴西地铁站宣传防止毒品教育活动，由新捷运和陆路交通管理局联合赞助，活动主题为“克服毒瘾，重拾希望”。

内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授担任活动主宾，他在活动结束后，受邀到茨园民众俱乐部举办的颁奖仪式，表彰14个制服团体的中学生倡导反毒信息，他们获得徽章计划（Badge Scheme）中的金牌。

最初吸毒年龄平均15.9岁 一半从抽大麻开始

费绍尔致辞时说，根据心理卫生学院2022年健康和生活方式调查的报告，新加坡青少年滥用毒品以大麻最为普遍。吸毒者的平均开始年龄为15.9岁，其中52%的毒品滥用者一开始吸食的毒品是大麻。

他指出，跟毒品有关的错误信息很容易通过社交媒体传播，非常危险。

根据《联合早报》记者统计，肃毒局今年上半年发出的文告显示，有至少31名30岁以下年轻嗜毒者被捕，而单在今年7月落网的30岁以下年轻嗜毒者就有至少19人。

入中途之家三年戒毒后与妻儿团圆

52岁的张永源是其中一名戒毒大使，他曾因无法戒掉毒瘾而四次入狱。他受访时说，毒品让妻儿对他失去信任而离开，他还差点赔上自己的性命。

他从小被父母送给别人领养，由于养父是吸毒者，他从九岁开始接触毒品，一直到2007年，妻子发现他吸毒后，决定跟他离婚，甚至带走两个儿子。张永源万念俱灰时企图自杀，后来他主动进入中途之家，用约三年时间戒掉毒瘾，并在2016年成功与妻子再婚。他希望借着自己的故事警戒公众，不要踏上他走过的路。

另一名戒毒大使萨利亚（Syamlia，34岁）是单亲妈妈，独自养育三个八岁至14岁的孩子，丈夫因她吸毒而离开。

她说约12年前经朋友介绍，尝试利用吸毒减肥，于2018年被捕，后来丈夫和亲人相继离开，她为了不让孩子因为毒品而浪费生命，决定戒毒，重拾生活。