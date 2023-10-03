骗取12万元补助金 补习中心老板判监22个月

假意刊登招聘广告，利用求职者资料申请培训新人的补助金，补习中心老板九个月内提交63份虚假申报，骗取共12万6749元，被判入狱22个月。

被告林建荣（36岁，译音）面对包括欺骗以及伪造文件等共11项控状。他于星期二（10月3日）在庭上承认其中五项，余项交由法官下判时一并考量。

被告案发时是Success.NAT补习中心的老板，负责公司的日常运营，包括规划课程和聘请教师。

“新心相连”职场新人培训计划（SGUnited Traineeships）是由人力部和劳动力发展局在2020年3月冠病疫情流行期间，为帮助求职者尤其是毕业生提升就业机会推出的援助计划，劳动力发展局委任新加坡工商联合总会负责管理这项计划。

根据案情，被告的补习中心注册成为上述培训计划的机构，需为培训生提供培训，并支付津贴，但每月可获得当局给予的80%补贴。这笔款项会由新加坡工商联合总会支付，资金来源为人力部预算内的公共资金。

“招聘”后合约工资单等文件造假提交当局

被告在求职网站上发布虚假招聘广告，声称有教学相关职缺，求职者若感兴趣可通过电邮将履历发送给他。实际上，被告无意招聘培训生，他只是想利用这些求职者的资料，填写培训计划的表格，并提交给当局。

另外，被告还准备培训合约、每月发展计划和工资单等文件提交给当局，以制造这些幽灵员工在补习中心接受培训的假象。

由于拥有大学学历的培训生可获得1800元至2500元的津贴，因此被告称补习中心每月向培训生“支付”最高的津贴，即2500元，以提高补习中心获得的补助金。

2020年10月至2021年6月期间，被告在求职者不知情的情况下，利用七人的资料伪造七份培训合约，骗取当局发放共12万6749元补助金，并把这笔钱花在个人开销上。

法官下判时说，被告在九个月内提交63份虚假申报欺骗公共机构，还假意刊登招聘广告利用他人的资料，但考虑到被告尽早认罪，且已做出全额赔偿，最终判被告入狱22个月。