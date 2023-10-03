蔡瑞隆：社区关怀计划会定期检讨 确保援助适合有需要家庭

社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆指出，政府上一次检讨社区关怀计划是在2022年8月，不过当局提供的援助能不能真正帮助有需要的家庭，比是否定期展开检讨更重要。

蔡瑞隆也是文化、社区及青年部高级政务次长。他星期二（10月3日）在国会答复议员叶汉荣（杨厝港区）的提问时强调，随着最近生活费压力加大，政府须灵活迅速解决这些家庭的需求。

他说，社会及家庭发展部定期检讨帮助低收入家庭满足基本生活需要的社区关怀计划（ComCare），考虑哪些项目应该包括在计划之内。检讨时考虑的因素也包括政府的其他援助或所资助的项目，如保健基金和教育部的经济援助计划，以及社区组织为民众提供的帮助。

叶汉荣提问是否考虑到人们基本需求已发生变化

叶汉荣的提问包括政府有没有考虑到人们的基本需求已经发生了变化，超越了住房与粮食等传统必需品。

他的提问没有直接引述任何调查报告。根据本地一组大学学者9月14日发布的《基本收入标准2023：物价高涨下的住户预算》调查报告，本地住户的日常开销预算须增加4％至5％，才足以保持基本生活水平。然而，多个政府部门随后发联合文告，指出有关研究有所局限，比如“基本收入标准”包含了首饰、香水和海外度假等非必要开支。

蔡瑞隆也透露，一些过去没有的项目如手机数据配套，如今也纳入社区关怀计划的援助范围之内，因为当局意识到手机能促进人际交流，在现代社会属于基本需要。

他说：“我希望议员们放心，当局确实定期检讨针对有需要家庭的社区关怀计划所涵盖的援助项目，确保给予他们的帮助也是充分且合适的。”