乌节豪杰大厦谋杀案开审 电眼视频揭被告手握爪刀攻击死者

乌节豪杰大厦命案中唯一面对谋杀控状的被告开始受审，庭上播放电眼视频揭露，一组人在大厦一楼围殴死者，被告手握爪刀三次攻击对方，脖子中刀的死者试图走出大厦时倒地不起。

被告陈森阳（32岁）被指案发后跟着同党回家洗澡和换下沾满鲜血的白色上衣，之后将凶器丢弃；他在得知死者送院不治的消息后，决定向警方自首。

这起轰动一时的命案发生于2019年7月2日清晨约6时25分，死者沙迪斯（31岁）在乌节豪杰大厦遭围殴，脖子中刀后丧命。事发后共有七人被控，其中五人已被治罪，另有一人无事省释，唯一面对谋杀罪的陈森阳的案件于星期二（10月3日）在高庭开审。

控方在开庭陈词中指出，案发凌晨5时许，陈森阳与包括其他六名被告的同党们前往豪杰大厦二楼的Naughty Girl Club夜店喝酒，他们之前已在其他地方买醉。陈森阳当时身上带了一把爪刀。

清晨6时20分左右，陈森阳等人准备离开夜店时，与另一组进门的顾客吵起来，两伙人相互喊私会党口号。根据庭上播放的电眼视频，身穿白衣和蓄着平头的陈森阳频频往夜店里头走、手持刀子向对方叫嚣，身旁几名同党则尝试拉住他。控方指陈森阳在争执中持刀割伤一名夜店保安和一名酒客，前者的手指被砍断，后者则是沙迪斯的朋友，他的脸部被永久性毁容。

过了一会儿，陈森阳与同党们终于离开夜店，一伙人搭电梯来到一楼准备走出大厦的时候，沙迪斯从电动扶梯冲下来，找陈森阳的其中一名同党对峙。陈森阳等人立即围殴沙迪斯，过程中陈森阳手握爪刀向沙迪斯揍了三拳。

从电眼画面中可见，沙迪斯受伤后退到另一角落，陈森阳等人追上他，对他拳打脚踢一轮后就离开大厦。沙迪斯也尝试走出大门，但走了几步就脸朝下倒地不起。他被送往医院急救，案发约一小时后不治。根据验尸报告，沙迪斯脖子上的刀伤是致命伤。

案发后，陈森阳到其中一名同党刘文崇的家洗澡和更衣。根据刘文崇承认的案情，他在陈森阳离开后检查屋内，确保没有刀子留在他家，并且把陈森阳沾有血迹的上衣丢掉。

得知受害者逝世消息 朋友劝说后被告自首

陈森阳也在同一天把凶器丢弃，他在接到沙迪斯逝世的消息后，在朋友的劝说下决定自首。警方接到陈森阳来电，当天下午前往大巴窑南民众俱乐部将他逮捕。陈森阳向警员声称，他把爪刀丢弃在黄埔河中，但警方未能起获凶器。根据精神评估报告，陈森阳被诊断有酗酒问题和适应障碍，但与案发时的罪行没有关联。

陈森阳的父亲陈泽勇（66岁）星期二特地请假来法庭听审。当清洁管工的他告诉《联合早报》，他每周都会尽量抽空去探访被还押监狱的儿子，如今儿子得在谋杀罪名下出庭受审，让他感到伤心和难过。如果谋杀罪名成立，陈森阳可被判死刑或终身监禁与打鞭。

另外涉案和被控的六名同党分别是陈洪胜、陈云胜、陈家兴、洪达远、刘文崇，以及萧玉珍。陈洪胜早前承认与非法持有危险武器者为伍，以及持危险武器纠众闹事等罪名后，被判坐牢57个月和打鞭12下。

陈云胜和洪达远分别被判入狱四周，以及坐牢八个月和打鞭六下。萧玉珍被判坐牢五个月，而刘文崇则被判坐牢五个月和罚款1000元。陈家兴是唯一逃过牢狱之灾的被告，获判无事省释和接到有条件警告。（部分人名译音）