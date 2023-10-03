调查：逾八成平台工作者认为应获更多尊重

半数受访的送餐员和私召车司机表示，工作有灵活性是他们从事平台工作的主要推动力，但有逾八成受访者认为，平台工作者应该获得更大的尊重。

由Deliveroo、foodpanda及Grab携手成立的数码平台行业协会（Digital Platforms Industry Association，简称DPIA）星期二（10月3日）发布成立一年来的调查结果，共有9196名送餐员和私召车司机参与这项于8月2日至15日进行的调查。

调查：25％受访者认为在工作中未得到足够尊重

调查显示，有约25％的送餐员和私召车司机认为他们在工作中没有得到足够的尊重；81.4%的受访者同意平台工作者应该在社会中受到更多的尊重。

受访者反映，一些公众缺乏同理心，另一些人虽出于善意的关心，却忽视了他们选择从事平台工作的自主权。

也有受访者提到醉酒和无理取闹的乘客对他们缺乏尊重，甚至连家人也不尊重他们的职业；还有一些消费者和商家也不顾及他们的感受，让他们在不舒服的环境中工作。

协会：须各利益相关者合作解决问题

数码平台行业协会指出，送餐员和私召车司机面对的许多问题，须要通过各个利益相关者的合作来解决，平台经济也须要更多社会人士的继续支持。

调查也显示，有61.8%的受访者表示他们享受从事平台工作。整体而言，52.3%的人认为工作的灵活性是他们入行的主要推动力，35.9%则认为工作为他们提供了重要的补充或临时收入。

另外，有六成的受访者对平台人员日后须缴付公积金感到担忧，另有近56％的人关注工伤赔偿的问题。

有约七成的受访者表示，一旦遇到任何纠纷，会向平台公司寻求援助，受访者也对平台公司的运作及对问题的反应时间普遍感到满意。

文告指出，平台经济继续为不同生活领域的人提供一个赚钱的机会，平台工作者在工作中找到了目标和满足感。