提告前执行员私吞600万元奶粉 邱德拔医院胜诉获赔约560万元

被指八年来擅自转让总值约600万元的奶粉和保健品等药房物品，邱德拔医院起诉前资深零售执行员，取得胜诉获赔约560万元，警方事后也已介入调查。

2022年6月，有公众从网购平台Shopee购买奶粉后，发现商家的地址是义顺社区医院，于是向国立健保集团（National Healthcare Group）举报，进而揭发这起事件。

邱德拔医院展开内部调查后发现，从2014年至2022年间，包括奶粉和保健品等库存，被人从义顺社区医院的货仓转走售卖。这些货品的成本价近550万元，零售价则至少600万元。

根据索赔状，朱忠贤（译音，42岁）在2008年受雇于邱德拔医院，帮忙设立ABLE Studio零售店，这是医院属下零售药房部门的一个单位。他已于2022年6月被解雇。

零售店最资深员工 任何决定无须征求他人同意

朱忠贤当时是该零售店最资深的员工，他做任何决定都无须征求其他人同意或向其他人汇报，因此有权指示货仓员工将货物发给第三方，自己则延迟向对方发出发票。

朱忠贤被指以口头、电邮或WhatsApp的方式，通知员工有来自第三方的订单。

法庭文件也揭露，朱忠贤会在涉嫌拿走物品后，从电子系统中手动扣除库存，确保库存的电子记录与实际数量相符。

诉方指，朱忠贤会要求第三方买家把钱直接支付给他，并用印有医院标志的信笺伪造发票，发给买家。

邱德拔医院在2022年9月入禀高庭起诉朱忠贤，指后者违反合约以及受托责任，索赔603万4424元，并顺利申请到资产禁制令。

高庭在答辩人没有出庭的情况下，于同年11月判诉方获得缺席裁决，获赔约560万元和利息。

院方报警处理 对职员行为失检零容忍

邱德拔医院行政总裁蔡奉俊教授在答复《联合早报》询问时说，院方发现这起事件后，已第一时间报警处理，并成功索赔，目前正根据法庭裁决追回款项。

院方对职员行为失检的案件采取零容忍态度，并对朱忠贤的行为感到非常失望。“他的孤立行为不能反映敬业的医护人员的专业精神、诚信和道德行为。院方将继续努力为患者提供高质量的护理，并致力于维持患者对我们的信任和信心。

院方后来进行全面和独立的审计，并已确定和改进采购和零售流程，包括提高标准操作程序、更换系统和员工汇报程序。

国立健保集团已委任独立小组审查医院的所有业务，以防止类似事件再次发生。

由于警方还在调查此案，院方无法透露更多细节。

新加坡警察部队也证实接获报案，相关调查还在进行中。