共谋赌百家乐“算牌”六人赢43万元 马国男子承认四控状

犯罪团伙利用公式计算百家乐的发牌，涉案马来西亚男子与其他五人共谋，短短八天从金沙赌场赢走43万3730元。

马来西亚籍被告陈建毅（35岁）面对11项抵触赌场管制法令的控状，他星期二（10月3日）在庭上承认其中四项，余项交由法官下判时纳入考量。

触犯赌场管制法令第一起

这是首起在赌场管制法令第171（1）节条文下被控的案件。这节条文规定，任何人在赌场赌博时，不得使用任何仪器让自己或他人计算或记录发牌。

被告参与的犯罪团伙成员还包括马来西亚人蔡喜强（45岁），以及来着自台湾的洪俊豪（27岁）、周语伦（26岁）、王宇（22岁）和洪妤雯（24岁）。

案情显示，被告与洪妤雯于2022年8月在菲律宾赌场结识。同年10月，被告与洪妤雯和王宇约好在新加坡见面，一起到金沙赌场观察百家乐的玩法。同年11月，他们又相约在菲律宾赌场，讨论如何在百家乐中赢钱。这次，被告因为友人蔡喜强缺钱用，便带着他同行。

他们通过洪妤雯认识一名叫“凯文”的男子，凯文发明了一个公式用来计算百家乐的发牌，让他们更可能赢钱。操作者须背下由英文字母组成的代码，这些代码分别代表不同的花色和牌面，在Excel中输入代码后，公式会计算并生成结果。

被告与蔡喜强决定加入这项阴谋，洪妤雯也同意让两人获取赢得金额的20%。

成员轮流扮演不同角色执行诡计

2022年12月，被告与蔡喜强、洪妤雯、王宇、洪俊豪和周语伦到新加坡来执行诡计，每人都有须负责的“角色”，这些角色是“枪手”、“巫师”、“坦克”和“辅助”。

“枪手”须在酒店客房内将接收到的信息输入电脑，得到结果后通知“巫师”如何下注。后者戴着蓝牙耳机负责传递观察到的信息如发牌顺序等，再把预测结果告知“辅助”和“坦克”。

“巫师”和“辅助”一般只会下小注，“巫师”通过下注的筹码数额和位置来暗示“坦克”，后者则负责下重注。成员会轮流扮演不同角色，被告主要负责担任“枪手”和“坦克”。

执行前，两名身份不详的人会为团伙提供60万元“资金”，被告也从自己的户头提出10万元兑换成筹码，若团伙赢钱，他可按比例得到分成。每名成员的手上起初都有10万元筹码。

2022年12月16日至23日期间，扣除输掉的约23万1332元，团伙从百家乐赢得43万3730元。

赌场职员后来察觉异样，洪俊豪在12月24日独自到赌场时被捕。警方也从他们的酒店客房搜出约79万零730元的筹码。

其他五人在联系不上洪俊豪后怀疑他被捕，随即在隔日凌晨开车到马国。2023年2月3日，被告在马国机场被马国警方逮捕，两天后引渡回新。

控方指出，这起案件至少有六人涉案，他们的计划周密、复杂且难以被发现。在洪俊豪被捕后，包括被告在内的其他嫌犯还立刻逃离新加坡。

案展下月22日下判

主控官说，本案作为首起在赌场管制法令第171（1）节条文下被控的案件，刑罚必须足以遏止潜在犯罪团伙到新加坡干案，请求法官判被告入狱42个月至48个月。

法官表示需要时间考虑刑罚，案展11月22日下判。

根据赌场管制法令第171（1）节条文，一旦罪成，最高可被罚款15万元，或监禁最长七年，或两者兼施。团伙作案则可被判罚款高达30万元。

蔡喜强和洪俊豪的案件仍在审理中。（人名译音）