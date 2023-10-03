企管局探讨限制董事职位 严惩违例注册申报代理

会计与企业管制局正探讨对董事职位的限制，以确保提名董事适合担任这一职位，以及是否限制个人可担任提名董事职位的数量。当局已针对相关措施展开公众咨询，预计2024年初向国会提呈修正法案。

总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮星期二（10月3日）发表部长声明时说，当局将考虑风险因素和商务需求，再决定是否推出额外措施。

为了加强反洗钱的效率，会计与企业管制局（ACRA）也准备采取额外措施，包括加大对违例注册申报代理（Registered Filing Agent，简称RFA）的惩处力度。当局已通过公众咨询收集相关方的反馈，预计明年初提呈修正法案。

英兰妮在国会阐述企管局为了防止公司结构被滥用而采取的各种措施，包括直接与公司相关的措施、通过监管RFA，以及对外资企业的提名董事的要求。

我国目前有超过3000个提供企业服务的RFA。企管局规定非本地居民要在本地设立公司，必须通过RFA。英兰妮指出，受企管局监管的RFA在预防本地公司注册后被滥用来洗钱方面是重要的把关人。

八家RFA违例 遭撤销注册或被禁

从2021年至2023年，企管局向24家抵触反洗钱及打击恐怖主义融资（AML/CFT）条例的RFA采取制裁行动，其中八家遭撤销注册或被禁提供申报代理服务。

英兰妮说，企管局目前也向涉及28亿元洗钱案的RFA展开调查，必要时将采取执法行动。

为了维持我国作为可信赖金融中心的地位，企管局去年5月展开约14个月的公众咨询，就拟议修改公司法、企管局法令和新的企业服务供应商法案（Corporate Service Providers Bill）收集反馈。

相关修订旨在应对有人在设立空壳公司时滥用提名人（nominee）安排以协助洗黑钱的风险，也将规定担任提名董事的个人必须具备所须资格。

英兰妮指出，鉴于我国规定公司须委任至少一名本地居民为董事，旅居海外的外国人通常在本地寻找提名董事代表他们处理公司事务。

她说，为了满足需求，企业服务供应商也提供提名董事的服务，所以一些人持有多个董事职位以支持客户的尽职调查等是可以理解的。

她指出，提名董事承担与其他董事相同的法律义务，必须负责任、诚实和合理地履行董事职责，违例者将面对制裁，包括取消资格和被禁当董事。

杨益财（拉丁马士区）询问同时持有多个董事职位的董事人数，英兰妮说，我国没有限制一个人可担任多少家公司的董事，这符合英国、美国和澳大利亚等国家的国际基准。虽然如此，目前有99%的董事担任少过10个董事职位。