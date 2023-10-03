陈诗龙：加强程序检查外来者应求平衡 以免影响经商环境

我国的工作证件框架是防止不良分子蒙混入境的机制之一，在探讨加强检查程序时应求取平衡，而不能因为一小撮害群之马而对外来人员关闭门户。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生，星期二在国会回答议员朱倍庆（淡滨尼集选区）有关人力部审查工作证件申请的程序问题。

陈诗龙解释了现有的措施与计划，并强调在检讨程序时应平衡处理，以免影响多数奉公守法的雇主。

他指出，工作证件制度允许企业引进能与本地劳动队伍相辅相成的外籍员工，支持我国推动经济发展和把握新机遇，为新加坡人创造更多好工作。为了防止他人滥用此机制，人力部会检查是否有虚假申报员工薪水和学历的情况，以及公司业务是否可承担申报的薪水。

有人可能滥用机制进入新加坡进行非法勾当，有的虚报被雇用但雇主其实已停业或已不活跃，还有人假借公司之名掩饰不法之财的流动，有的则可能同时经营合法和非法生意。

陈诗龙说：“罪犯会不断地寻找新方式来避开法律与条例，使侦查工作更复杂。人力部的防薪水造假检查可说是第一层检查，以查出业务不足以支付所申报员工薪水的公司。这第一层的检查是政府整体防洗钱机制的一部分。我们会继续与其他政府部门协作，以侦察日益复杂的洗钱活动。”

他解释，人力部使用数据分析来识别较高风险的工作证件申请，若有薪水造假迹象，有关公司须出示相关文件来证明业务以及支付薪水的能力。当局也可在证件发出后继续检查，在有关员工抵新或更新证件时，进一步要求公司提供资料。人力部也定期更新并加强数据分析的能力。

陈诗龙指出，作为反洗钱跨部门委员会的一员，人力部可通过政府机构之间的信息分享来加强检查程序，并且与其他机构分享伪造薪水案件的信息。

他表明，人力部将继续取缔违法的个人与公司，但也强调，多数工作证件持有者为我国做出贡献。“对企业而言，新加坡有一个开放的经商环境，可接触到本地和国际人才，这是他们考虑的重要因素。这是我国多年努力所取得的声誉……我们不应让一小撮人或害群之马玷污多数人的贡献，不能让人有我们将关闭门户的印象。”

在最近被揭发的洗钱案中，涉案者达到薪水和学历的要求，有关公司也提呈了证明文件；此外，他们没有在黑名单或国际刑警红色通缉令名单上，因此就业证件申请获得批准。

杨莉明：参与不法活动 无论国籍都依法处置

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明在答复几名议员的询问时说，此案的10名被告持有就业准证或眷属准证。调查还在进行中，警方接下来会找更多人问话，包括新加坡公民、永久居民，或持有各类准证者。一旦发现有人参与不法活动，无论是什么国籍都将被依法处置。

她强调，没有审查程序是万无一失的。若申请条规过于严格，绝大多数无辜的申请者将受到不必要的影响，这也可能造成不利于经商的环境。“我们的任务是尽量减少风险，提高打击罪犯的能力，同时不影响大部分正当合法的交易。”