杨莉明：两年前接通报即暗查洗钱案 警方掌凿证后一举捕10被告

本地最大宗洗黑钱案首次详细揭露调查过程，新加坡警察部队早在2021年接到通报，花两年抽丝剥茧调查，掌握足够证据后一举逮捕10名涉案人。案件涉及金额已增至28亿元，还有更多人正接受调查，当中包括房地产经纪。

部署和情报搜集复杂耗时 相信是全球最大反洗钱行动之一

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明星期二（10月3日）在国会发表部长声明时说，像洗黑钱案这类大规模的执法行动，背后的部署和情报搜集复杂又耗时，需要几个月甚至几年时间。这相信也是全球最大规模的反洗钱行动之一。

她透露，新加坡在2021年侦测到一些可疑活动，包括用来证明银行户头款项的文件疑似伪造，金融机构和其他企业也提交可疑交易报告，警方之后个别展开调查。

行动极谨慎以防嫌犯察觉潜逃

2022年初，警方展开全面调查，发现有一群人涉案，当中相信有亲属关系。为免打草惊蛇，警方最初只出动一小组查案人员，目的是在展开行动前，全面掌握犯罪网络、犯罪活动及相关资产。

杨莉明说：“警方必须非常谨慎，如果嫌犯有所察觉，可能会卷款潜逃，调查行动也会前功尽弃。”

2023年初，总检察署评估警方已掌握的资料后，认为已有充足理由怀疑这群人涉嫌在本地从事犯罪活动。警方于是在8月15日出动400名警员展开全岛逮捕行动。

若有疏忽或不遵守反洗钱要求者 监管机构将采取行动

除了被控的10人，目前还有多人正协助调查，包括企业服务提供商、房地产经纪和金融机构等，当局也通缉数名身在国外的嫌犯。

另外，涉案款项从原先的24亿元增至28亿元，警方至今已对152个房地产和62辆汽车发出禁止处置令，并扣押银行户头里超过14亿5000万元存款等。

警方正与监管机构密切合作，一旦发现教唆洗钱等刑事犯罪行为，将对相关公司和个人采取行动。 如果存在疏忽或不遵守反洗钱要求的情况，监管机构将采取行动。

慈善总监将促所有慈善机构审查捐款记录并提交可疑交易报告

针对数名被告曾在本地捐款，杨莉明回应议员提问时说，一些慈善团体已自行将捐款暂时搁置，也有机构已报警，并计划将款项交给警方。“慈善总监下来将发公告，鼓励所有慈善机构审查捐款记录，以确定是否收到涉案被告或相关公司所作出的捐款，并提交可疑交易报告。”

杨莉明说，我国的反洗钱和反恐融资要求，符合国际反洗钱金融行动特别工作组（Financial Action Task Force，简称FATF）制定的标准。金融管理局也要求机构在客户开设新户头时，严格执行“了解客户”程序，并确保进行交易时核实客户身份和资金来源与用途等，房地产经纪和其他机构也须按要求进行审查。

调查过程如大海捞针 罪犯总在寻找新方法规避

不过，此案被告购买的豪车和名牌手袋等高价物品不受上述监管。杨莉明说，政府将研究是否扩大监管，但这方面工作得仔细评估，以免对合法企业和客户造成不便。

杨莉明指出，可疑交易报告办事处、领域监管机构和警方所进行的工作非常艰巨，因为调查过程犹如大海捞针，而罪犯总在寻找新方法避开调查。“俗话说，道高一尺，魔高一丈。在这个背景下，我们的人员能在相当短的时间内捣毁这个网络是非常出色的。”