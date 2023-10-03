政府设跨部门委员会强化反洗钱制度

政府将成立新的跨部门委员会，从最近的洗钱案中吸取经验，检讨现有的反洗钱制度，从而确保我国反洗钱制度与时并进，足以应对最新的挑战。

新加坡警察部队今年8月侦破本地历来规模最大的洗黑钱案，涉款至今已达28亿元。此案引起社会关注，30名国会议员在上月和星期二（10月3日）的国会中，对此案和我国的反洗黑钱制度共发出了57道相关提问。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明、代表副总理兼财政部长黄循财发言的贸工部政务部长陈圣辉，以及总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮，星期二就此先后在国会发表了部长声明。

英兰妮领导跨部门委员会 检讨审查四大领域

英兰妮指出，虽然各个机构都有相关的反洗黑钱机制和条例，但不法之徒很会钻漏洞。为确保我国的反洗黑钱制度保持有效，跨部门委员会将负责监督政府的整体反洗黑钱策略和努力。

她宣布，政府将设立由她领导的跨部门委员会，成员包括内政部、律政部和人力部等的政治职务者。委员会将从近期的洗钱案件中学习，检讨我国的反洗黑钱制度；若发现不足之处，将加强条例和执法行动力度。委员会将公布审查结果。

这个检讨和审查工作将涵盖四大领域。首先，是如何避免公司被罪犯用来进行洗钱活动；第二，是金融机构可以如何加强彼此之间的合作，以便更有效地应对可疑交易；第三，是整体防范生态中的“其他成员”如房地产中介，如何更好地应对洗黑钱风险；最后，是如何更集合与加强政府部门之间的合作，携手侦查可疑活动。

杨莉明：“应中国要求而展开此案调查”说法完全不实

针对有报道指我国是应中国要求而展开此次的洗钱案调查，杨莉明发表声明时强调，这完全不实。“新加坡不需要另一个国家来告诉我们如何执法，或者应该做些什么，除非是为了我们自身的利益。”

她说，金融领域占我国国内生产总值约14%，聘雇约20万人，对我国非常重要。当我们打开国门做生意时，不法之徒也会借机利用我国经济的开放程度和法制国度的良好声誉，企图洗钱。



不仅是我国，大型金融中心都面对同样的威胁。“每个人都知道，我们对洗黑钱采取的是零容忍态度。不过，罪案数量低不表示没有罪案，零容忍不意味着零案件。”

通过预防侦查和执法行动 三管齐下打击洗黑钱

杨莉明指出，这并不是我国首次严厉打击洗钱，也不会是最后一次。过去三年，至少240人因洗钱而被定罪，有关调查也起获了超过12亿元，大部分是本地诈骗案的犯罪所得。

此外，新加坡的金融机构和金融从业员曾因涉及一个马来西亚发展有限公司（1MDB）和德国支付服务公司Wirecard的巨额资金流动丑闻而被取缔和入狱，或因为未采取足够的反洗钱和反恐融资措施而被罚款。

杨莉明强调，我国向来通过预防、侦查和执法行动三管齐下打击洗黑钱。预防，是以强有力的法律和监管框架来阻遏罪犯；侦查，是以我国的可疑交易通报系统为基础，以及由不同监管机构协助监督不同领域；然后采取严厉的执法行动对付洗黑钱活动。

国际金融中心地位被指受损 陈圣辉：此案凸显我国坚决维护廉洁

陈圣辉以新加坡金融管理局董事的身份发言说，有一些人认为，警方这次的行动会伤害我国作为国际金融中心的地位，但他的看法正好相反，这起案件其实凸显了我国坚决维护廉洁的决心。

“虽然罪犯会利用各种策略掩盖非法行径，但我们会部署所有一切可用的资源和力量，将他们捣毁并绳之以法，同时进一步加强我们的防卫能力。”

国会星期三继续开会。