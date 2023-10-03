28亿元洗钱案后续六大答问

1. 当局什么时候开始调查洗钱案？

2021年，当局侦测到可疑活动，包括有人提交疑似伪造文件给银行，金融机构和公司也提交可疑交易报告。2022年初，警方发现有一群人涉案，当中相信有亲属关系。2023年初，警方掌握足够证据后，在8月15日一举逮捕10人。

2. 涉及金额至今多少？

截至目前，涉及金额已超过28亿元，其中152个房地产和62辆汽车被发出禁止处置令，还有上千瓶酒。警方也扣押银行户头超过14亿5000万元存款，起获超过7600万元现金（包括外币）、68根金条、294个名牌包、164只名表、546件珠宝，以及价值超过3800万新元的虚拟货币。

3. 当局如何处理扣押资产？

扣押的资产将根据法院判决出炉后依法处置。法院会在案件了结后展开财物分配研讯（disposal inquiry）。

4. 永久居民和外国人购买的有地住宅有多少？

从2020年至2022年，当局批准让永久居民购买的本岛有地住宅共有109个。过去三年，土管局收到88份外国人购买升涛湾有地房产的申请，只有两份被拒。

5. 当局如何侦查注册公司是否仍营业？

公司不活跃的明显迹象是没有提交年度报表。会计与企业管制局不会立即采取行动，但会继续观察。若这些公司在一段时间后仍不活跃，或当局接获其他情报，公司的注册资格就会被撤销。

6. 当局如何侦测洗钱的可疑交易？

若发现可疑交易，相关者包括屋主、房地产商、金融机构和企业服务提供商等须提交报告给可疑交易报告办事处，否则可面对制裁。过去三年，办事处每年平均收到4万3000份可疑交易报告，超过80%由金融机构提交。