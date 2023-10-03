本地房地产外国人购买只占约2%

新加坡的有地住宅主要供应给公民，政府虽然不限制外国人拥有非有地住宅，但是向外国人征收更高的额外买方印花税，目前外国人购买的本地房地产只占约2%。

总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮星期二（10月3日）在国会发表部长发声明时，阐述政府如何管制外国人拥有有地住宅，以及防止涉及房地产业的洗钱活动。

她说，为了抑制本地和外国投资房地产，以及优先让新加坡业主拥屋，政府今年4月把外国人的额外买方印花税从30%提高到60%。

从2020年至2022年这三年，永久居民获准在本岛购买的有地住宅分别为24个、51个和34个，总共109个。这三年里，每年有地住宅交易量超过2700宗，买家是永久居民的数量其实不多。

英兰妮强调，政府在批准外国人在本地拥有地住宅方面非常严格，而获准的外国买家只能在本地拥有一个有地住宅供自己居住。

可购买本岛有地住宅的永久居民必须有至少五年的永久居留权，对新加坡作出特别的经济贡献，这包括考虑他们所缴的所得税。

当局也考虑申请者是否跟新加坡有很密切的关系，例如是否尽力效忠新加坡或他们的孩子是否已完成兵役。

英兰妮说，警方在28亿元洗钱案针对152个房地产发出禁止处置令，其中八个有地住宅是圣淘沙升涛湾（Sentosa Cove ）的项目，不涉及本岛的有地住宅。

94个住宅中，60个为转售项目，另34个是发展商直接售出的未完成项目，还有53个商业房地产和五个工业房地产。

虽然很难确定涉案交易对房地产市场的确切影响，但她认为，对房价的影响应该是微乎其微的，因为这些交易在住宅、商业和工业房地产交易中所占份额微不足道。

她指出，圣淘沙升涛湾是一个独特、面向国际客户的世界级综合海滨开发项目，可供非永久居民的外国人购买。这些买家不受住宅房地产法令的限制，通常会获得批准。

过去三年，新加坡土地管理局收到88份外国人要购买升涛湾有地房地产的申请，只有两份被拒。

房仲与发展商须履行反洗钱义务

英兰妮也提到，房地产代理理事会（CEA）和市区重建局定期展开与反洗钱相关的监督行动，确保房地产经纪、房地产公司和发展商都遵守条例。当局会优先侦查处理高档房地产中风险较高项目的相关方。

她提醒，除了房地产经纪、房地产公司和发展商，像处理房地产交易的律师、会计师和金融机构同样有履行反洗钱的义务。一旦发现客户涉及可疑交易，律师和会计师都应拒绝提供专业协助。

对客户做尽职调查 房仲可用平台不多

工人党议员严燕松（阿裕尼集选区）问，金融管理局能否授权房地产经纪使用“洗黑钱和恐怖主义融资资料共享平台”（COSMIC）或其他类似网站，因为有房地产经纪向他反映，除了谷歌搜索引擎，他们其实没太多工具可以进行客户尽职调查。

对此，英兰妮说，房地产代理理事会正着手设立一站式资源网站来协助房地产经纪，也为房地产经纪提供培训和制定指南，让他们更清楚该问客户哪些问题。由她领导的新跨部门委员会将探讨如何更好地装备房地产经纪。

她指出，房地产经纪本身可从企管局网站搜查一些信息。例如，碰到高风险交易时，经纪须加强尽职调查，自行搜索信息。如果实益拥有人或拥有人不在场，就须查看授权书，检查收入来源和公司注册地等相关文件。