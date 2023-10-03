玛丽蒙立交桥10月8日起关闭 车辆须改用新路

配合南北交通廊道建筑工程，玛丽蒙立交桥将从星期天（10月8日）起暂时关闭，禁止车辆通行，驾车者得改用新的道路前往目的地。

陆路交通管理局在脸书发贴文说，由于南北交通廊道（North-South Corridor）隧道将建在玛丽蒙路和玛丽蒙立交桥（Marymount Flyover）下方，为腾出空间施工，这座立交桥将从10月8日起关闭。

使用玛丽蒙路的车辆将被引导至一条与布莱德路交汇的新道路，这条新路比之前的路程长约115米，此交通安排将一直持续到南北交通廊道建筑工程结束，届时立交桥会重新开放。

使用玛丽蒙路开往宏茂桥或市区方向的车辆，可使用这条新路前往目的地；往实龙岗方向的车辆，可在新路靠近莱佛士书院的地方，左转入布莱德路前往目的地。

配合新道路，位于玛丽蒙路往宏茂桥方向的一个巴士车站的位置将稍微移位，巴士服务和路线没有更改。

使用布莱德路前往麦里芝蓄水池或实龙岗方向的车辆，将不受影响。

陆交局建议驾驶者在繁忙时段预留多五分钟至10分钟的行程，并沿路遵循设置在受影响道路上的指示牌。

4月30日起，玛丽蒙路、新民道和碧山22街的交界处已改成临时交通圈。这是为了让承包商能在交界处地底下更安全及有效地展开南北交通廊道隧道工程。上述路段预计会在明年中恢复原貌。