徐芳达：冻结公交车资或取消未用涨幅都不利于民

冻结公共交通车资不无后果，暂时保留不加的涨幅也无法贸然取消，否则资金缺口随时间进一步扩大，政府须给予公交业者更高的补贴，最终得由现在和下一代的纳税人承担。

交通部代部长兼财政部高级政务部长徐芳达星期二（10月3日）在国会口头询问环节，针对公交车资与数名议员展开超过30分钟的讨论时，发表上述讲话。

盛港集选区议员蔡庆威询问公共交通理事会是否有计划取消留待以后车资检讨时考虑的15.6％涨幅；蔡厝港集选区议员黄文鸿则提问既然公交业者有盈利，是否能暂停未来车资上调。

暂时冻结车资或取消未用涨幅 不代表运营成本会凭空消失

徐芳达说，车资调整方程式反映了能源成本和薪资等我国经济的实际成本增长，暂时冻结车资或取消未用的涨幅，不代表运营公交系统的成本会凭空消失，也会对公交系统能否长期保持可靠和维持财务造成影响，不利于新加坡和新加坡人。

他提出，如果要求公交业者承担这些成本，必须考虑这会如何影响业者维持财务，进而影响他们提供方便及可靠服务的能力。

反之，纳税人就得承担更大的成本负担，以永久为公交业者提供更高额的政府补贴。

今年车资可允许上调的顶限为12％，加上去年还未用到的10.6％涨幅，车资最多可调高22.6％，但公交理事会仅批准整体车资调高7％，以减轻对乘客的影响。

为弥补暂时不加价15.6%而减少的车资收入，政府今年提供约3亿元的额外补贴，比去年多1亿元。

徐芳达强调，公交理事会将继续确保每年车资调整后，乘客仍负担得起，并在有机会时，考虑可否降低未用的车资涨幅，逐步缩小资金缺口。

低收入公交使用者去年每月公交开销预计占家庭月入的2.4％，比2013年的3.1％少。至于一般公交使用者，占比则从2013年的2.2％，降至去年的1.7％。

陆路交通管理局发布的最新年报显示，巴士和地铁合约2022财年的车资收入达8亿4100万元，同比增长近三成，接近冠病疫情前2019财年的8亿6200万元。这涵盖所有巴士和汤申—东海岸地铁线服务。

巴士和地铁合约营运开支也增加7％，达23亿4700万元。不算入政府津贴，营运亏损超过13亿元。

津贴后新捷运地铁仍亏数百万元 SMRT地铁利润率不足1％

本地巴士业采用发包经营模式，由政府出资购买和更换巴士，并收取车资，用以支付巴士公司一笔服务费。汤申—东海岸地铁线启用初期，也暂时采取类似的营运模式。

徐芳达说，巴士服务整体处于亏本经营的状态，因此政府每年须为巴士提供约10亿元的补贴。

地铁业者收取车资是为了弥补营运成本，因此车资直接影响盈利。徐芳达说，上个财年算入政府津贴后，新捷运营运地铁仍亏损数百万元，SMRT地铁营运盈利为600万元，但利润率不足1％。

目前约有200万名乘客享有车资优惠，年长者、残障者和就业优惠车资计划的低薪员工，每月公交开销的中位数分别为16元、24元和35元。

为协助弱势群体减轻交通费负担，地铁和巴士混合优惠月票价格将下调。到12月23日，低薪员工也能购买新的优惠月票，每月以96元无限次搭乘地铁和巴士。

针对三巴旺集选区议员佳馥梅提问混合月票是否能进一步区分，以反映不同使用习惯和频率，徐芳达说，交通部将请公交理事会考虑不同的选项，看能否更灵活处理。

不过，徐芳达指出，乘客购买月票时，很难事先判断未来一个月会多乘车还是少乘车，如果月票按使用量分级，就难以继续让所有月票使用者无限次搭乘公交。